INDH solicita intervención de la Superintendencia por cancelación de matrículas en liceo de Antofagasta

La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Antofagasta ofició a la Superintendencia de Educación para solicitar su intervención ante la decisión del Instituto Superior de Comercio Jerardo Muñoz Campos de cancelar la matrícula de al menos un centenar de estudiantes, medida que habría sido adoptada sin un proceso transparente ni comunicación adecuada a la comunidad educativa.

Según antecedentes recopilados por apoderadas y apoderados, estos habrían sido presionados a firmar un documento en el que se comprometían a cambiar a sus hijos e hijas de establecimiento educacional para el año 2026. El INDH advirtió que esta situación genera incertidumbre respecto de la continuidad de los estudios y podría vulnerar el derecho a la educación, reconocido como un derecho humano fundamental y condición para el ejercicio de otros derechos.

El oficio también detalla que, inicialmente, el establecimiento habría trasladado a parte del alumnado desde la jornada de la mañana a la tarde, para posteriormente anunciar el cierre de esta última, lo que afectó principalmente a estudiantes que habían sido derivados por problemas disciplinarios o de convivencia escolar. Para el organismo, esta situación puede profundizar percepciones de discriminación y exclusión dentro del sistema educativo.

En ese contexto, el INDH pidió a la Superintendencia pronunciarse sobre la legalidad de las cancelaciones de matrícula y de los cambios de jornada, así como informar sobre eventuales denuncias previas. Asimismo, solicitó que la entidad actúe como mediadora entre las familias y el establecimiento, con el objetivo de buscar soluciones que garanticen el derecho a la educación de las y los estudiantes afectados.