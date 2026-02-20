Inicio escolar 2026: autoridades detallan reglas para compra de útiles y uso de uniformes

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la superintendenta de Educación, Loreto Orellana; la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio; y la directora (s) del Sernac, Carolina González, entregaron recomendaciones para el inicio del año escolar 2026 respecto a la compra y exigencia de útiles, textos y uniformes escolares.

El secretario de Estado detalló que los establecimientos “solamente pueden hacer recomendaciones genéricas” y que cualquier excepción debe responder a razones de salud o criterios pedagógicos debidamente justificados.

Sobre los uniformes, recordó que su obligatoriedad “debe ser acordada por la comunidad en su conjunto” e incorporada en el reglamento interno. Además, enfatizó que no se exigirán marcas, ya que el acceso debe ser razonable y económicamente asequible para las familias.

Respecto a la entrega de estos materiales, Cataldo aseguró que el Gobierno tomó resguardos para garantizar un envío oportuno de los útiles escolares a nivel nacional. “El riesgo de que sufriésemos robos masivos teniendo tanto material (…) haría muy grande, muy riesgoso”, señaló, agregando que se buscó resguardar recursos públicos y asegurar que los útiles lleguen íntegramente a los estudiantes.

En paralelo, la directora de Junaeb indicó que la distribución de útiles escolares comenzó el 16 de febrero y que se extenderá hasta fines de marzo o inicios de abril. “Son más de 2 millones de niños y niñas que son beneficiarias con nuestro programa de útiles escolares”, detalló, destacando que los sets “son de muy buena calidad” y significarán “un ahorro significativo” para las familias.

Por su parte, la superintendenta Orellana informó que las denuncias vinculadas a útiles y uniformes representan cerca del 0,3% de las 20 mil que recibe anualmente la institución y disminuyeron desde 2015. Sobre esa línea, enfatizó la importancia de que los establecimientos apliquen correctamente la normativa vigente y mantengan debidamente informadas a las familias.

Desde el Sernac, su directora insistió en el uso del cotizador de precios disponible en la plataforma del servicio (www.sernac.cl), que reúne más de 150 mil valores a nivel nacional.

“Sabemos que la principal época de compra de este tipo de artículos ocurre durante el mes de febrero. Por lo tanto, apoyamos la decisión de consumo de las familias con la mejor información. Hemos dispuesto esta plataforma que ya está operando y que tiene un proceso de actualización semanal de precios todos los días lunes”, expuso.

“Hemos detectado importantes diferencias de precios”, afirmó la autoridad, precisando que en packs de referencia la variación “va desde los 40 mil pesos hasta los 140 mil pesos”, según el comercio.

Asimismo, hizo hincapié en cotizar y comprar en el comercio formal, recordando que la herramienta es “una referencia de apoyo” para una mejor decisión de consumo y que las familias cuentan con garantía legal de seis meses ante fallas en los productos.

El titular de Educación recordó que el inicio formal del año escolar está estipulado para el 4 de marzo, mientras que el ingreso de los profesores será dos días antes.