Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de febrero de 2026


Kast espera dialogar con Lula y Sheinbaum por candidatura de Bachelet a la ONU

El presidente electo dijo que intentará conversar con los mandatarios en el cambio de mando para conocer los antecedentes del apoyo, y advirtió que múltiples candidaturas latinoamericanas podrían debilitar la opción regional.

El presidente electo dijo que intentará conversar con los mandatarios en el cambio de mando para conocer los antecedentes del apoyo, y advirtió que múltiples candidaturas latinoamericanas podrían debilitar la opción regional.

Nacional

El presidente electo José Antonio Kast manifestó su intención de conversar con los mandatarios de Brasil y México, Luiz Inácio “Lula” da Silva y Claudia Sheinbaum, respecto del respaldo de ambos países a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En el marco del retorno a sus actividades en la Oficina del Presidente Electo (OPA), Kast señaló que espera abordar el tema durante la ceremonia de traspaso de mando del 11 de marzo, a la que fueron invitados ambos jefes de Estado. Según indicó, busca conocer los antecedentes y el proceso que llevaron a Brasil y México a respaldar la postulación de la exmandataria chilena.

El futuro mandatario también cuestionó que el anuncio de la candidatura se realizara sin un diálogo previo con las fuerzas políticas que asumirán el próximo gobierno, afirmando que se trata de una decisión de alta relevancia en política exterior. En esa línea, planteó dudas sobre si hubo conversaciones con otros países que podrían impulsar postulaciones alternativas, advirtiendo que múltiples candidaturas latinoamericanas podrían debilitar las opciones regionales.

Asimismo, Kast mencionó el sistema de elección del cargo en la ONU, subrayando que, aunque todos los países tienen derecho a voto, el proceso está condicionado por el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que —según sugirió— podría influir en el resultado final de la candidatura.

Claves: , , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Daniela Puentes y proyecto de Sala Cuna Universal: “Está pensado en la productividad, pero deja de lado a las infancias”
post-title
Malkovich vuelve a Chile para encarnar al oscuro aviador de Bolaño en las tablas del Nescafé de las Artes
post-title
"Yo Cuido, Yo Estudio": Universitarias embarazadas o cuidadoras ya tienen ley
post-title
Kast espera dialogar con Lula y Sheinbaum por candidatura de Bachelet a la ONU

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X