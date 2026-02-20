Kast espera dialogar con Lula y Sheinbaum por candidatura de Bachelet a la ONU

El presidente electo José Antonio Kast manifestó su intención de conversar con los mandatarios de Brasil y México, Luiz Inácio “Lula” da Silva y Claudia Sheinbaum, respecto del respaldo de ambos países a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En el marco del retorno a sus actividades en la Oficina del Presidente Electo (OPA), Kast señaló que espera abordar el tema durante la ceremonia de traspaso de mando del 11 de marzo, a la que fueron invitados ambos jefes de Estado. Según indicó, busca conocer los antecedentes y el proceso que llevaron a Brasil y México a respaldar la postulación de la exmandataria chilena.

El futuro mandatario también cuestionó que el anuncio de la candidatura se realizara sin un diálogo previo con las fuerzas políticas que asumirán el próximo gobierno, afirmando que se trata de una decisión de alta relevancia en política exterior. En esa línea, planteó dudas sobre si hubo conversaciones con otros países que podrían impulsar postulaciones alternativas, advirtiendo que múltiples candidaturas latinoamericanas podrían debilitar las opciones regionales.

Asimismo, Kast mencionó el sistema de elección del cargo en la ONU, subrayando que, aunque todos los países tienen derecho a voto, el proceso está condicionado por el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, lo que —según sugirió— podría influir en el resultado final de la candidatura.