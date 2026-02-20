"Lo lamento profundamente": Muñoz confirma acciones de EE.UU. en su contra por proyecto de cables submarinos con China

El ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se refirió públicamente a la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar su visa de ingreso a ese país, en el marco de las sanciones anunciadas por Washington contra autoridades chilenas por presuntas acciones vinculadas a infraestructura crítica y seguridad regional.

Muñoz confirmó que fue notificado recientemente de la medida y expresó su pesar por la decisión. “He sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”, señaló el secretario de Estado.

En su declaración, el ministro destacó el trabajo realizado durante la actual administración en materia de conectividad digital, subrayando que se trata de un eje estratégico para el desarrollo del país. “Durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”, afirmó.

En ese contexto, mencionó iniciativas de cooperación con el sector privado, como el proyecto de cable submarino impulsado junto a Google, que conectará la región de Valparaíso con Sídney. Según explicó, se trata de una infraestructura que busca convertir a Chile en un punto clave del Pacífico Sur en materia digital.

Muñoz enfatizó que Chile cuenta con una institucionalidad que evalúa los proyectos tecnológicos sin discriminación por su origen. “Nuestro país tiene una institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que este tipo de iniciativas no pueden comprometer la seguridad del país. “Estamos conscientes de que ningún tipo de proyecto de esta naturaleza puede amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional”, aseguró, agregando que en los últimos meses no se han aprobado nuevos proyectos de este tipo por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Finalmente, el ministro se refirió al impacto personal de la sanción, señalando que Estados Unidos ha sido un país significativo en su vida. “Esto duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestros estudios”, afirmó, agregando que se trata de un país al que tiene “mucho afecto”.