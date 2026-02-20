Malkovich vuelve a Chile para encarnar al oscuro aviador de Bolaño en las tablas del Nescafé de las Artes

El actor estadounidense John Malkovich volverá a Chile para presentar la obra “El infame Ramírez Hoffman“, una puesta en escena inspirada en la novela “Estrella distante” del escritor chileno Roberto Bolaño. El montaje se exhibirá los días 23 y 24 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes, como parte de una gira que también contempla funciones en Argentina y Brasil.

La obra se centra en el personaje de Carlos Ramírez Hoffman, también conocido como Carlos Wieder, un aviador y poeta vinculado al aparato represivo de la dictadura, cuya figura explora la relación entre violencia política y creación artística.

Malkovich participa como narrador en un formato que combina texto literario con música en vivo interpretada por un ensamble internacional.

Según lo informado, la propuesta escénica busca profundizar el diálogo entre literatura y música, incorporando piezas de compositores como Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi y Erik Satie. Las entradas estarán disponibles desde este sábado a través de Ticketmaster y en boleterías del recinto.