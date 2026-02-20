Moody’s enciende alerta por déficit mayor al previsto en Chile y pone la atención en la ruta fiscal del nuevo gobierno

Kathrin Muehlbronner, senior Vice President, Soberanos, de Moody’s Ratings, se refirió al informe de ejecución presupuestaria del cierre del año pasado que reveló un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2025.

En conversación con Pulso, Muehlbronner señaló que “el déficit estructural del año pasado ha sido mucho más elevado que el esperado, y en este sentido es una sorpresa negativa. Al mismo tiempo, el déficit en términos nominales fue más moderado a 2,8% del PIB, que es la cifra de nuestro enfoque cuando comparamos Chile con otros países”.

“También notamos que el ratio de la deuda pública se estabilizó por primera vez en muchos años. Los ratios fiscales son comparables con países con calificaciones semejantes a la de Chile”, indicó.

En esta línea, planteó que “para la dirección futura de la calificación soberana, la política fiscal del nuevo gobierno será importante, así como los esfuerzos de acelerar la inversión”.

El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha prometido reiteradamente que ejecutará un recorte de US$ 6 mil millones para sanear las cuentas fiscales.

Consejo Fiscal Autónomo

En la reunión del pasado 13 de febrero, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, expuso “las principales cifras del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025″, lo cual había iniciado el 10 de febrero.

Durante la presentación “los miembros del Consejo tuvieron la oportunidad de formular consultas a los representantes del Ministerio de Hacienda y de la Dipres sobre la actualización de las proyecciones presentadas y ofrecer reflexiones sobre sus implicancias fiscales”.

Tras esto los miembros de Hacienda y la Dipres se retiraron de la reunión, y “el Consejo reflexionó sobre las implicancias fiscales de las cifras presentadas. Al respecto, los consejeros manifestaron su preocupación por las proyecciones de ingresos para 2026 y por el riesgo de una nueva sobreestimación de los mismos, tal como fue advertido previamente por el CFA en su informe semestral de octubre de 2025″.

“Los consejeros advirtieron que los espacios fiscales para el mediano plazo son aún más estrechos de lo contemplado por la Dirección de Presupuestos, considerando que la programación financiera contempla, fundamentalmente, el cumplimiento de compromisos legales, la continuidad operacional de los servicios y arrastres de inversión”, se señala en el acta.