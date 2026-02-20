Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de febrero de 2026


Multan a turista estadounidense por uso de fuego en Torres del Paine

El tribunal ordenó una donación de $3 millones a Bomberos y prohibió su salida del país hasta concretar el pago, además de impedir su reingreso a Chile por tres años tras ser sorprendida usando una cocinilla en zona prohibida.

Nacional

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales sancionó a una turista estadounidense por el uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Torres del Paine, tras ser sorprendida manipulando una cocinilla a gas en una zona donde está estrictamente prohibido encender fuego.

En una audiencia de salida alternativa, la magistrada Marianela Chacur Benítez impuso a la imputada una multa y la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta concretar una donación de tres millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, recursos que serán destinados a voluntarios que operan en el parque. Una vez efectuado el pago, la ciudadana extranjera deberá abandonar Chile y tendrá prohibición de reingresar por un período de tres años.

Según antecedentes del Ministerio Público, el hecho ocurrió pasado el mediodía del 17 de febrero, a unos mil 100 metros del refugio “Chileno”, en el sendero hacia el mirador Base de las Torres del Paine. En ese lugar, personal de Conaf detectó a la imputada utilizando una cocinilla, por lo que fue expulsada del área protegida y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales.

El caso se suma a las medidas de control y fiscalización implementadas en el parque para prevenir incendios forestales, considerando el alto riesgo que representan las fuentes de calor en zonas de alto valor ecológico y turístico.

