Presidente Boric refuta acusaciones contra funcionarios chilenos y Cancillería cita al embajador de Estados Unidos

Luego de que se conociera la imposición de sanciones de Estados Unidos a funcionarios chilenos por presuntas actividades que “vulneraron” la seguridad de la región, el Presidente Gabriel Boric descartó que representantes del Gobierno se hayan involucrado en hechos de esa naturaleza.

En el cierre de sus actividades en la Isla de Rapa Nui, el Mandatario anunció que el canciller, Alberto van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, “para pedirle explicaciones de esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva que desde nuestro punto de vista no tiene ninguna justificación”.

Boric aseguró que puede “con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya ningún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica como se afirma en este comunicado”. Lo anterior, en referencia al texto que publicó el Departamento de Estado del país norteamericano.

“Nosotros siempre siempre tomamos todos los resguardos, analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional”, agregó el Presidente.

Asimismo, Boric expresó sus deseos de que “todos como país nos pongamos siempre del lado de la bandera chilena”. “Pueden tener certeza que nuestro Gobierno y no me cabe ninguna duda de que el futuro también, siempre vamos a anteponer los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas por sobre cualquier otra consideración de cualquier otro país”, sumó.

“No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”, recalcó el Mandatario.

Lo que se informó desde el gobierno de Estados Unidos fue la revocación de visas estadounidenses a tres funcionarios del Gobierno chileno y sus familiares “que, a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Además, la administración de Donald Trump apuntó directamente al Presidente Boric, señalando que su legado “se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”.

“Esperamos impulsar las prioridades compartidas con la nueva administración Kast, incluyendo aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio. Seguimos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad en nuestra región”, indicaron.

El comunicado de Cancillería

En su declaración, el ministerio de Relaciones Exteriores versa: “El Gobierno de Chile expresa sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos en que se señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional”.

“El Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países. Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional”, suma el mismo documento.

“En tanto —continúa el escrito del Ejecutivo—, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos”.

“Sobre esto último, cabe señalar que no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”, finaliza las