"Tras una valiente lucha contra la ELA": Eric Dane, actor de "Anatomía de Grey" y "Euphoria", fallece a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por sus papeles en las series de televisión Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció este jueves a los 53 años, menos de un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Dane alcanzó notoriedad internacional al interpretar al doctor Mark Sloan, apodado “McSteamy”, en el drama médico que marcó a toda una generación de audiencias. Uno de sus papeles más reciente, es el de Cal Jacobs en Euphoria, el complejo y perturbado padre de Nate Jabobs (Jaboc Elordi) de la serie de HBO, un rol que evidenció un giro hacia personajes más oscuros y densos.
En un comunicado difundido por su equipo, se informó que el actor murió “tras una valiente lucha contra la ELA”, acompañado por su círculo más cercano: su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y sus hijas Billie y Georgia. El texto destacó que la familia solicitó privacidad en este momento.
Nacido en San Francisco en 1972, Eric Dane inició su carrera en televisión a comienzos de los años noventa, con apariciones en series como The Wonder Years. Con el tiempo, consolidó una trayectoria que combinó producciones masivas y papeles secundarios en cine, participando en títulos como Marley & Me, Valentine’s Day y Burlesque. También encabezó la serie The Last Ship, donde interpretó al capitán Tom Chandler.
El salto definitivo en la carrera del actor llegó en 2006, cuando se incorporó al elenco de Grey’s Anatomy como el carismático doctor Mark “McSteamy” Sloan. Su personaje, a medio camino entre el encanto y la irreverencia, se convirtió rápidamente en uno de los más recordados del drama médico.
Años después, volvió a instalarse en el centro de la conversación televisiva al interpretar a Cal Jacobs en Euphoria, donde encarnó a un antagonista complejo y oscuro, muy distante del cirujano seductor que lo lanzó a la fama. Ese giro mostró una faceta más áspera de su actuación y lo acercó a nuevas audiencias.
El último adiós del elenco de Grey’s Anatomy al doctor “McSteamy”
En la serie, el destino de Mark Sloan quedó marcado el episodio 2 de la novena temporada, “Remember the Time”, donde después resultar gravemente herido por el accidente aéreo, finalmente fallece en el hospital siendo despedido con una emotivo último adiós por el personal del Seattle Grace Hospital.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, figuras del elenco de Grey’s Anatomy expresaron públicamente su pesar. Kevin McKidd, quien interpreta a Owen Hunt, compartió una imagen de Dane acompañada de un breve mensaje: “Descansa en paz, amigo”.
Kim Raver, quien da vida a Teddy Altman, lo describió como una “luz” dentro y fuera del set. Recordó su energía durante el rodaje, su sentido del humor y la complicidad con el equipo. “Tenía un brillo especial en los ojos”, escribió, destacando también su cercanía con su familia.
El actor que le da vida a Dereck Shepard, el mejor amigo de Sloan en la serie, Patrick Demsey también despidió a su querido colega, mediante un vídeo y foto compartido en la red social de Instagram, le escribió “Creo que fue increíblemente valiente frente a esta terrible enfermedad. Es un ser humano maravilloso (…) Es desgarrador. De verdad que lo es. Por él y por su familia”.
A los homenajes se sumaron Sarah Drew y James Pickens Jr., quienes resaltaron su profesionalismo y la huella que dejó entre sus compañeros. En la pantalla, Dane construyó personajes intensos, a veces contradictorios, que dejaron huella en la cultura televisiva de las últimas dos décadas.