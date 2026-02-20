"Tras una valiente lucha contra la ELA": Eric Dane, actor de "Anatomía de Grey" y "Euphoria", fallece a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por sus papeles en las series de televisión Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció este jueves a los 53 años, menos de un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Dane alcanzó notoriedad internacional al interpretar al doctor Mark Sloan, apodado “McSteamy”, en el drama médico que marcó a toda una generación de audiencias. Uno de sus papeles más reciente, es el de Cal Jacobs en Euphoria, el complejo y perturbado padre de Nate Jabobs (Jaboc Elordi) de la serie de HBO, un rol que evidenció un giro hacia personajes más oscuros y densos.

En un comunicado difundido por su equipo, se informó que el actor murió “tras una valiente lucha contra la ELA”, acompañado por su círculo más cercano: su esposa, la actriz Rebecca Gayheart, y sus hijas Billie y Georgia. El texto destacó que la familia solicitó privacidad en este momento.

Nacido en San Francisco en 1972, Eric Dane inició su carrera en televisión a comienzos de los años noventa, con apariciones en series como The Wonder Years. Con el tiempo, consolidó una trayectoria que combinó producciones masivas y papeles secundarios en cine, participando en títulos como Marley & Me, Valentine’s Day y Burlesque. También encabezó la serie The Last Ship, donde interpretó al capitán Tom Chandler.