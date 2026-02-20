Diario y Radio Universidad Chile

Tribunal declaró culpable a carabinero por daño ocular en el estallido social

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al capitán P.A.C.D. por apremios ilegítimos con resultados de lesiones graves gravísimas, desestimando la legítima defensa eximente de responsabilidad.

Nacional

Un funcionario de la 40ª Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros fue declarado culpable por disparar con su escopeta a una persona el 28 de octubre de 2019, en San Antonio con la Alameda, Región Metropolitana.

A causa de los disparos, registrados en el marco de manifestaciones por el estallido social, la víctima resultó con ceguera total del ojo izquierdo y disparos por perdigones en su espalda.

Producto de estos hechos, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó al capitán P.A.C.D. por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Los jueces determinaron que el uniformado actuó “en contravención con la normativa y reglamentación dispuesta al efecto por Carabineros de Chile a sus funcionarios”.

Del mismo modo, se descartó la eximente de responsabilidad de la legítima defensa, introducida en la Ley Nain Retamal en 2023, al considerar que la agresión contra un vehículo de Carabineros no tenía capacidad de infringir daño grave e inminente, en los términos descritos por la legislación. La lectura de sentencia se desarrollará á el próximo 2 de marzo.

La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actuó como querellante en este caso.

Al respecto, la jefa de la sede regional, Beatriz Contreras señaló que “es muy relevante que el Tribunal haya tenido en consideración los estándares referidos a la proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza policial, ya que esto ha permitido contar con un veredicto que no da cabida a la impunidad en una situación tan grave como la que dio lugar a este juicio. Esto no solo es una señal importante para las víctimas, sino para la sociedad en su conjunto”.

“En este sentido, es importante recordar lo que ha sostenido la Corte Interamericana en cuanto a que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos. Con esto se hace presente que la obligación de juzgar y condenar estos graves casos no sólo busca poner fin a una situación de impunidad en particular, sino que también prevenir futuras violaciones de derechos humanos”, finalizó la abogada.

