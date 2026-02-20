Diario y Radio Universidad Chile

Trump califica de “triste” la caída del príncipe Andrés y advierte su impacto en la corona británica

Desde el avión presidencial, el mandatario estadounidense lamentó la detención del hermano de Carlos III por sus vínculos con Jeffrey Epstein, aseguró haber sido exonerado del caso y advirtió el costo que implica para la familia real.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este jueves como “triste” la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, además de lamentar las repercusiones negativas que ha tenido el caso en la familia real británica.

“Me parece una pena. Me parece muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy muy triste, en mi opinión. Es muy triste ver eso”, ha expresado el magnate republicano a bordo del avión presidencial, según ha recogido la cadena CNN.

Trump ha lamentado así que el caso pueda afectar negativamente a su hermano, el monarca británico Carlos III. “Es muy triste ver esto y lo que está pasando con su hermano, quien obviamente vendrá a nuestro país muy pronto. Es un hombre fantástico, el rey”, ha dicho.

Por otro lado, ha reiterado que ha sido “exonerado” de cualquier delito en el marco de la trama. “En cierto modo, soy un experto porque me han exonerado por completo”, ha expresado, agregando que “puede hablar sobre ello con mucha amabilidad”.

