Venezuela aprueba una histórica ley de amnistía cuestionada por la oposición

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la ley de amnistía, que consiguió promulgación inmediata por parte de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La norma excluye a presos militares y es considerada “imperfecta” por opositores y defensores de derechos humanos.

“Lo digo yo desde mi postura de presidenta encargada chavista. Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón. Y ese ese el proceso que se abre con esta ley de amnistía“, dijo Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores.

El instrumento, que contiene 16 artículos, tardó poco más de dos semanas en completar su discusión en la Asamblea Nacional y es defendida por el gobierno venezolano como la llave para la paz y la reconciliación nacional tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes de enero.

La norma ampara la liberación, extinción de causas y de penas de personas acusadas o condenadas por hechos ocurridos durante 13 eventos históricos, desde 1999, incluyendo los procesos políticos de 2023, 2024 y 2025 que dejaron en Venezuela la mayor cantidad de presos políticos de su historia reciente.

Pero también excluye taxativamente a los presos militares, que suman alrededor de 200 de los 600 que continúan detenidos, pues no ampara delitos de rebelión. Tampoco incluye a quienes hayan respaldado acciones extranjeras contra el país.

La oposición en el Parlamento demandó cambios hasta última hora en el articulado y habló de un instrumento imperfecto pero útil. Defensores de derechos humanos criticaron que la ley tenga tantas excepciones, no incluye reparaciones y pueda servir incluso para amparar impunidad por parte de violadores de derechos humanos.

Familiares de presos políticos que hacen vigilia afuera de las cárceles festejaron la medida y esperan que los suyos salgan pronto de los calabozos. No obstante, la ley establece procedimientos de aplicación que implican solicitudes a tribunales en vez de efectos inmediatos.

Aun así, esta medianoche fue liberado el dirigente político Juan Pablo Guanipa, considerado el número dos del movimiento que lidera la premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

“Excluyente”

El proyecto pasó por una consulta pública, que incluyó a juristas y familiares de presos políticos, así como negociaciones con la pequeña bancada opositora en la Asamblea Nacional. “El balance de la ley es negativo“, resumió Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien apunta “graves deficiencias estructurales”.

El artículo 8 especifica por ejemplo 13 momentos claves: desde el golpe de Estado al popular y fallecido presidente Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

“Ya eso por sí mismo es excluyente y desconoce que la persecución ha sido continua” durante 27 años del chavismo, dijo a la AFP el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob.

El artículo 9, por su parte, excluye a “personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.

También a señalados de corrupción, un delito con el que se asocian inhabilitaciones políticas contra opositores, según Daniels. Machado, al igual que otros dirigentes opositores, está inhabilitada y señalada en distintas oportunidades de llamar a invasiones contra Venezuela, aunque hasta ahora no fue imputada.