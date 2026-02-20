"Yo Cuido, Yo Estudio": Universitarias embarazadas o cuidadoras ya tienen ley

Con la publicación en el Diario Oficial, entró en vigencia la ley “Yo Cuido, Yo Estudio”, una normativa que reconoce y protege los derechos de estudiantes de educación superior en situación de embarazo, maternidad, paternidad o que realizan labores de cuidado, con el objetivo de facilitar la continuidad de sus trayectorias académicas.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que la iniciativa, aprobada por unanimidad en el Congreso, establece un marco legal para que universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica adopten políticas y medidas concretas que permitan compatibilizar las responsabilidades familiares con la vida académica, en línea con los compromisos gubernamentales en materia de cuidados y equidad de género.

Entre las principales disposiciones, la ley permite postergar o suspender estudios sin pérdida de beneficios ni cobro de arancel durante el período de suspensión, justifica inasistencias por controles médicos o enfermedad de la persona a cargo, y contempla medidas de flexibilización académica como reprogramación de evaluaciones, menor exigencia de asistencia y calendarios especiales.

También reconoce el derecho a destinar hasta dos horas diarias para alimentar a niños, niñas o personas bajo cuidado, y prohíbe cualquier forma de discriminación arbitraria en el ingreso, permanencia o titulación.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que la norma busca asegurar que la maternidad, paternidad o el cuidado de familiares no signifiquen abandonar un proyecto educativo, estableciendo reglas claras para que las instituciones acompañen estas trayectorias.

La implementación de la ley contempla la elaboración de reglamentos internos por parte de las instituciones y la fiscalización de su cumplimiento por la Superintendencia de Educación Superior, considerando su infracción como falta grave. Además, la normativa incorpora expresamente la paternidad como causal protegida en la Ley General de Educación, reforzando el principio de corresponsabilidad social y familiar del cuidado.

Desde el Mineduc subrayaron que este avance contribuye a reducir barreras estructurales que han afectado históricamente a mujeres y personas cuidadoras, promoviendo una educación superior más inclusiva y orientada al desarrollo humano sostenible.