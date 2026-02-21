Cierre de gira en Rapa Nui: Boric entrega viviendas con pertinencia cultural y defiende meta del Plan de Emergencia

El Presidente Gabriel Boric concluyó su gira por Rapa Nui con un encuentro clave con beneficiarios del Programa de Habitabilidad Rural (DS10). La cita permitió cerrar un ciclo de espera para familias jóvenes que contaban con sus subsidios desde el año 2016, pero que no habían podido construir sus hogares debido a las complejidades extremas del territorio insular. El alza en el costo de los materiales tras la pandemia y las dificultades logísticas de transporte desde el continente fueron los principales obstáculos que la actual gestión del Minvu logró destrabar.

Durante la reunión, el jefe de Estado enfatizó que la política habitacional no puede ser uniforme. “No es lo mismo levantar proyectos en el norte o en el sur, y menos en zonas insulares”, afirmó Boric, subrayando que el costo de construcción en la isla es significativamente superior al del continente. El mandatario defendió la necesidad de mantener políticas de Estado que se adecuen a la realidad geográfica y cultural, garantizando que el diseño de las viviendas cuente con la participación activa de quienes las habitarán.

Arquitectura local y diseño adaptativo

El proyecto ejecutado contempla viviendas de aproximadamente 85 metros cuadrados, diseñadas bajo criterios de pertinencia territorial. Una característica distintiva de estas construcciones es la inclusión de taupeas (corredores externos), elementos representativos de la arquitectura de la isla que funcionan como protección ante las constantes lluvias subtropicales y fomentan la vida comunitaria al aire libre.

A la fecha, se han concretado 18 viviendas con una inversión total de 29.520 UF. Estas estructuras cuentan con tres dormitorios, cocina, baño y living-comedor, cumpliendo con los estándares de “vivienda digna” que el Ejecutivo ha impulsado como eje central de su administración. Para las familias locales, estos hogares representan no solo un refugio material, sino la posibilidad de consolidar raíces en su propio territorio ancestral.

El balance del Plan de Emergencia Habitacional

En el marco de este cierre de gira, Boric aprovechó de reivindicar el avance del Plan de Emergencia Habitacional. Pese al escepticismo inicial de diversos sectores, el mandatario reafirmó el compromiso de cumplir la meta de 260 mil viviendas entregadas antes del término de su mandato. “Muchos nos dijeron que era imposible, pero lo vamos a cumplir”, aseguró con orgullo, vinculando el éxito en Rapa Nui como un símbolo de la descentralización de los recursos estatales.

La visita concluyó con un llamado a las futuras administraciones para que la infraestructura en la isla no se detenga. Los habitantes locales solicitaron formalmente que la flexibilidad en los criterios de subsidio se mantenga en el tiempo, considerando que la escasez de suelo y la conectividad siguen siendo desafíos permanentes para el desarrollo habitacional de la etnia Rapa Nui.