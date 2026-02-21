Cierre del "Mega Corte": Gobierno respalda sanciones de la SEC y apuesta por modernización eléctrica

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, se refirió al cierre de uno de los capítulos más complejos para la infraestructura nacional: la investigación por el masivo corte de suministro eléctrico ocurrido el 25 de febrero de 2025. Tras conocerse las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al Coordinador Eléctrico Nacional y a diversas empresas privadas, la autoridad destacó que la institucionalidad funcionó bajo criterios técnicos rigurosos para determinar responsabilidades contundentes.

Con este hito, el Ministerio de Energía comienza a despejar su agenda de conflictos pendientes, sumándose a la reciente resolución sobre el congelamiento de tarifas. García instó a las empresas involucradas a cerrar este ciclo con celeridad, pese a que estas mantienen el derecho de reclamar las multas ante instancias judiciales. El objetivo del Ejecutivo es dar vuelta la página de un evento que dejó en evidencia las vulnerabilidades del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Ante la inquietud ciudadana sobre la posibilidad de un nuevo apagón, el biministro aseguró que las condiciones actuales del sistema son superiores a las de hace un año. Gracias a la implementación de la Ley de Transición Energética, se han inyectado estándares de resiliencia que permiten una mejor respuesta ante fallas técnicas. Según García, hoy es “mucho más difícil” que un incidente logre propagarse con la misma extensión territorial que el mega corte del verano pasado.

La megalínea Kimal-Lo Aguirre como eje estratégico

El secretario de Estado puso especial énfasis en la infraestructura física como la solución definitiva. Destacó que la colocación de la primera piedra de la línea de transmisión de corriente continua Kimal-Lo Aguirre, realizada a principios de este mes, representa el avance más significativo en décadas para la red eléctrica chilena.

Esta “megalínea” está diseñada para robustecer el transporte de energía desde el norte hacia el centro del país, minimizando los cuellos de botella y proporcionando una redundancia que evitaría colapsos sistémicos. Para el Gobierno, esta obra es la pieza final en el rompecabezas de la modernización energética, garantizando que el evento del 25 de febrero quede registrado solo como un precedente para la mejora de los estándares de calidad y seguridad.