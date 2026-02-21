Editorial Sasia une literatura y tecnología para revolucionar la movilidad urbana

Sasia Ediciones, la editorial digital internacional fundada por la escritora e investigadora chilena Maite Sasia, está redefiniendo el papel de los sellos independientes desde su base en España. Reconocida por galardones como el Premio Gabriel Aresti de Bilbao, Sasia ha transformado su trayectoria literaria en un laboratorio de metodologías aplicadas. Su enfoque no se limita a la publicación de textos, sino que busca convertir el conocimiento interdisciplinario en herramientas digitales escalables con impacto social directo.

De esta matriz nace WazeWheels, una plataforma de navegación urbana diseñada específicamente para usuarios de sillas de ruedas, personas mayores y ciudadanos con movilidad reducida. El sistema funciona como una “infraestructura digital blanda” que complementa la física, permitiendo validar rampas y planificar rutas transitables basadas en datos reales. La iniciativa surge de la propia experiencia de la autora, quien tras comenzar a utilizar silla de ruedas, identificó que la falta de información es, en sí misma, una barrera de exclusión.

Chile como laboratorio mundial de accesibilidad

A pesar de estar radicada en Europa y en conversaciones con gobiernos del Viejo Continente, Maite Sasia ve en Chile un potencial estratégico único. Gracias a una de las infraestructuras digitales más avanzadas del globo y el despliegue nacional de tecnología 5G, el país cuenta con las condiciones ideales para implementar este sistema a gran escala. Con más de tres millones de personas que enfrentan desafíos de movilidad, Chile tiene la oportunidad de convertirse en la primera nación del mundo con un mapeo integral de accesibilidad urbana.

La propuesta de Sasia Ediciones consolida un modelo híbrido donde la literatura convive con la innovación tecnológica. WazeWheels, actualmente evaluado en foros internacionales como el eMobility World Congress, demuestra que la gestión cultural puede generar soluciones de bajo coste y alto impacto. La visión de Sasia es clara: desplazarse con seguridad es un derecho, y la tecnología, nacida desde la vivencia real, es el vehículo para garantizar esa autonomía en las ciudades del futuro.