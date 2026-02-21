El mundo de la salsa despide a Willie Colón tras su fallecimiento en Nueva York

La música latina pierde a uno de sus arquitectos fundamentales. Willie Colón, el legendario trombonista, cantautor y productor neoyorquino de origen puertorriqueño, falleció la mañana de este sábado 21 de febrero a los 75 años. La noticia fue comunicada por su familia, quienes destacaron que el artista partió en paz y rodeado de sus seres queridos. Colón había sido hospitalizado de urgencia el pasado 18 de febrero debido a problemas respiratorios graves que finalmente apagaron la voz de un ícono de la identidad hispana.

Nacido en el Bronx en 1950, Willie Colón irrumpió en la escena a los 15 años de la mano de Johnny Pacheco. Su sociedad con Héctor Lavoe redefinió el sonido del Caribe, mezclando el jazz con el son cubano y líricas que retrataban la dureza y el orgullo de las calles neoyorquinas. Juntos grabaron nueve álbumes fundamentales, incluyendo Cosa Nuestra y Lo Mato, antes de que Colón iniciara una exitosa carrera como solista y productor, donde destacó su histórica colaboración con Rubén Blades en el disco Siembra, el más vendido en la historia del género.

Un legado de “Talento de Televisión” y conciencia social

Más allá de sus éxitos comerciales como “El gran varón”, “Idilio” o “Gitana”, Colón fue un visionario que utilizó la salsa como una herramienta de narrativa social. Como el productor más prolífico de Fania Records, dio forma a la carrera de estrellas como Celia Cruz y el propio Lavoe en su etapa solista. Su influencia trascendió las fronteras musicales, convirtiéndose en un activista y referente de la comunidad latina en Estados Unidos, defendiendo siempre sus raíces a través del sonido estridente y sofisticado de su trombón.

Con su partida, se cierra un capítulo dorado de la música tropical. A Willie Colón le sobreviven su esposa Julia y sus cuatro hijos, además de un archivo sonoro que seguirá siendo la banda sonora de los barrios de toda América Latina. Como dice una de sus canciones más emblemáticas, “todo tiene su final”, pero la huella de ‘El Malo del Bronx’ permanecerá grabada en la historia de la cultura global.