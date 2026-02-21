Minsal confirma alta letalidad por Hantavirus y presencia de mosquito del Dengue

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó un preocupante balance sobre la situación epidemiológica del país durante este verano. La jefa de la División de Emergencias Sanitarias, Ester Aylwin, y el jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, informaron que se han confirmado 14 casos de Hantavirus en lo que va de 2026. La cifra es alarmante debido a su alta agresividad: seis personas han perdido la vida, elevando la letalidad al 43%. La enfermedad, transmitida por el ratón de cola larga, mantiene su vigilancia activa desde Atacama hasta Magallanes.

En paralelo, se encendieron las alarmas en la zona central tras el hallazgo de un ejemplar adulto del mosquito Aedes aegypti en el Paso Los Libertadores. El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que se trata del vector transmisor de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya. Aunque el Minsal aclaró que todos los casos detectados en Chile son importados (7 de dengue y 5 de chikungunya a la fecha), se activó un protocolo de control químico y búsqueda de criaderos en el foco fronterizo para evitar la propagación local.

La vigilancia sanitaria también se ha extendido a la seguridad de los alimentos. Actualmente existen alertas vigentes para las fórmulas lácteas Alfamino y Alula, además de los choritos en aceite marca Antartic, por sospecha de Clostridium botulinum. En lo que va del año, los brotes por alimentos transmitidos (ETA) han aumentado un 18% respecto al 2025, sumando 279 episodios y más de 700 afectados. Por otro lado, la cifra de fallecidos por ahogamiento asciende a 63 personas, con especial riesgo en niños menores de 4 años y adultos mayores.

Botón rojo: Incendios y temperaturas extremas

La situación ambiental no es más alentadora. Desde julio se han registrado más de 3.800 incendios forestales, afectando principalmente a las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía. Ante la proyección de altas temperaturas entre el 20 y 24 de febrero, Salud identificó 445 centros de salud en zonas de “botón rojo” (alto riesgo de incendio), situados mayoritariamente en las regiones del Maule, O’Higgins y Metropolitana.

Las autoridades insistieron en medidas de autocuidado básicas: evitar la exposición solar entre las 11:00 y 17:00 horas, hidratación permanente y uso de protector solar. Asimismo, llamaron a la población que acampa o vive en zonas rurales a mantener la limpieza de malezas y ventilar lugares cerrados para prevenir el contagio de Hantavirus, cuyos síntomas iniciales (fiebre y dolores musculares) pueden confundirse con cuadros gripales comunes.