Nuevo ataque de EE. UU. a supuesta narcolancha deja a tres muertos

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó la ejecución de un nuevo “ataque cinético letal” en las aguas orientales del océano Pacífico, resultando en la muerte de tres presuntos narcoterroristas. La operación, dirigida por el general Francis L. Donovan bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, interceptó una embarcación de bajo perfil que, según informes de inteligencia, operaba en conocidas rutas de tráfico de drogas controladas por Organizaciones Terroristas Designadas.

A diferencia de las intercepciones tradicionales de la Guardia Costera, esta unidad militar empleó fuerza letal directa contra el navío. Según el comunicado oficial emitido en redes sociales, no se registraron heridos entre los efectivos estadounidenses. Este incidente se suma a una lista de operativos de alta intensidad que buscan desarticular la logística financiera de grupos criminales que utilizan el corredor marítimo del Pacífico para movilizar sustancias hacia Norteamérica.

Este ataque es parte de la operación ‘Lanza del Sur’, una ofensiva militar lanzada por Washington en septiembre del año pasado. Si bien el despliegue ha logrado interrumpir el flujo de narcóticos, también ha generado un intenso debate internacional. Hasta la fecha, las acciones bajo este mando han causado la muerte de más de un centenar de personas, lo que ha puesto a la administración estadounidense bajo el escrutinio de organismos globales.

Críticas por violaciones a los Derechos Humanos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su profunda preocupación por el protocolo de “ataques cinéticos letales” en alta mar, sugiriendo que estos procedimientos podrían estar vulnerando tratados fundamentales de Derechos Humanos al no ofrecer oportunidades de rendición o procesos judiciales a los sospechosos. Mientras el Comando Sur reafirma su compromiso con la seguridad hemisférica y el combate al “narcoterrorismo”, las voces críticas exigen mayor transparencia sobre las reglas de enfrentamiento aplicadas en aguas internacionales.