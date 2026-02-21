Subtel definirá en semanas el futuro del cable submarino con China

El proyecto para construir un cable submarino directo entre Chile y China ha entrado en su recta final. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, confirmó que la iniciativa, impulsada por un consorcio de empresas asiáticas para mejorar la calidad de datos hacia Sudamérica, se encuentra en la etapa de confección del decreto autorizatorio. Tras subsanar diversas observaciones técnicas planteadas por la Subtel, la autoridad proyecta una respuesta definitiva en cuestión de semanas, descartando esperas que se prolonguen por meses.

Araya fue enfático en separar la gestión técnica de la presión geopolítica. Pese a las opiniones de Estados Unidos, que ha manifestado su rechazo al proyecto por razones de seguridad, el subsecretario recalcó que el Estado chileno no evalúa variables políticas en este trámite. “Si cumplen con los elementos técnicos, el cable debería autorizarse”, afirmó, subrayando que la solicitud se rige bajo los mismos requisitos de cualquier concesión de telecomunicaciones solicitada en territorio nacional desde noviembre pasado.

Un proyecto de inversión privada

El titular de la Subtel aclaró que el Estado de Chile no tiene un rol promotor ni económico en el desarrollo del cable, sino que actúa estrictamente como ente fiscalizador. El interés proviene de empresas que constituyeron una sociedad en el país para operar la infraestructura. Al cerrar la etapa de validaciones técnicas, la decisión ahora depende de la resolución administrativa final, lo que consolidaría a Chile como un punto estratégico de interconexión digital en el Pacífico, manteniendo la neutralidad frente a la pugna entre potencias.