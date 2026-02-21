Viña 2026: la guía completa de la edición 65 para no perderse ningún detalle de la Quinta

El evento más importante del verano chileno ya es una realidad. Tras la realización de la Gala este viernes, la Quinta Vergara se alista para recibir a miles de asistentes desde este domingo 22 hasta el viernes 27 de febrero. Bajo la organización de Mega por segundo año consecutivo, la conducción recaerá en la dupla compuesta por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes tendrán la misión de manejar al “Monstruo” en una edición marcada por la diversidad generacional.

La programación de este año destaca por su eclecticismo, integrando géneros que van desde las baladas románticas hasta el trap y el K-Pop. En el humor, la apuesta mezcla la experiencia de consagrados como Stefan Kramer y Rodrigo Villegas con cuatro debutantes que buscarán la Gaviota de Plata.

Programación por jornada:

Domingo 22: Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli.

Lunes 23: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo.

Martes 24: Jesse & Joy, Esteban Düch y NMIXX.

Miércoles 25: Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes.

Jueves 26: Mon Laferte, Piare con P y Yandel Sinfónico.

Viernes 27: Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

El jurado y las competencias

Como es tradición, la competencia Internacional y Folclórica ocupará el centro de la noche. Un jurado diverso, que incluye a figuras como Sigrid Alegría, la Miss Universo Fátima Bosch, el periodista Juan Manuel Astorga y artistas como Milo J. y Matteo Bocelli, será el encargado de evaluar a los 12 temas en competencia. Chile buscará defender su localía con los conjuntos Sondelvalle (Internacional) y A los 4 Vientos (Folclórica).