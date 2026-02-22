China escala conflicto y acusa "desprecio hegemónico" de EE. UU. tras sanciones a funcionarios chilenos

La tensión geopolítica en territorio chileno alcanzó un nuevo punto de ebullición. La Embajada de China en Chile reaccionó con una declaración inusualmente severa ante la revocación de visas por parte de Estados Unidos a tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric. Según la representación diplomática de Beijing, estas sanciones —vinculadas al proyecto de cable óptico submarino transpacífico— constituyen un “obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile”.

El comunicado chino defiende la labor de las autoridades chilenas sancionadas, asegurando que actuaron fieles a los intereses de su país para consolidar a Chile como un líder en la economía digital hacia Asia. Beijing acusa a la administración de Donald Trump de actuar con una naturaleza “hegemónica y despótica”, utilizando acusaciones de seguridad nacional como una cortina de humo para proteger su monopolio en las telecomunicaciones internacionales y continuar con prácticas de espionaje, citando el histórico caso “PRISM”.

El retorno de la Doctrina Monroe

China no escatimó en referencias históricas para cuestionar la política exterior estadounidense. En su declaración, vincula las sanciones recientes con una “versión actualizada” de la Doctrina Monroe, acusando a EE. UU. de intentar demarcar a todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia exclusiva. La embajada recordó acciones recientes de Washington, como las presiones sobre el Canal de Panamá y las medidas coercitivas contra Venezuela, calificando a Estados Unidos como la “mayor amenaza externa” para América Latina.

Finalmente, la diplomacia china expresó su confianza en que la ciudadanía y el Estado chileno sabrán identificar los “objetivos oscuros” detrás del acoso de Washington. El comunicado concluye con una advertencia metafórica: “quien siembra vientos recoge tempestades”, sugiriendo que la insistencia de EE. UU. en tratar a los países de la región con desigualdad solo generará mayor rechazo y aislamiento internacional para la superpotencia.

Este endurecimiento del discurso chino pone al gobierno chileno —y al entrante de José Antonio Kast— en una posición extremadamente compleja, donde el proyecto de conectividad digital se ha transformado en el epicentro de una disputa de poder global que ya no solo afecta la tecnología, sino el honor diplomático de las naciones involucradas.