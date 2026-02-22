Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de febrero de 2026


Comienza a regir alza de tarifas en el transporte público de Santiago

A partir de hoy, los usuarios del sistema Red, Metro y Tren Nos enfrentan un incremento de hasta $25 en el pasaje. El horario punta de Metro y Tren alcanzó un máximo histórico de $895.

A partir de hoy, los usuarios del sistema Red, Metro y Tren Nos enfrentan un incremento de hasta $25 en el pasaje. El horario punta de Metro y Tren alcanzó un máximo histórico de $895.

Desde las 00:00 de este domingo, se oficializó el ajuste tarifario determinado por el Panel de Expertos. El alza contempla un incremento de $25 para la tarifa adulto, mientras que el pasaje escolar subió $10 y la tarifa de adulto mayor (TAM) aumentó $20. Según el organismo técnico, este ajuste responde a las fluctuaciones en el precio del dólar, el valor del diésel y el aumento en los costos de mano de obra, factores críticos para sostener el equilibrio financiero del sistema capitalino.

Detalle de las nuevas tarifas por horario y modo

Con este ajuste, el servicio de Metro y Tren Nos en Horario Punta se posiciona como el tramo más costoso, rozando la barrera de los novecientos pesos. Por su parte, la tarifa de buses (Red) se unificó en los $795 para todo horario.

Modo de Transporte / Tipo de Usuario   Horario / Detalle Nueva Tarifa
Metro y Tren Nos Punta (07:00-08:59 / 18:00-19:59)    $895
Metro y Tren Nos Valle $815
Metro y Tren Nos Bajo $735
Buses (Red) Adulto (Todo horario) $795
Escolar Media y Superior $260
Adulto Mayor Integrada (Bus + Metro) $390
Adulto Mayor Metro Pensionado $260

Tarifa Inteligente y “DaleQR”

Pese al incremento, el Ministerio de Transportes recordó que se mantiene vigente el beneficio de la Tarifa Inteligente. A partir del próximo 1 de marzo, el monto máximo mensual a pagar mediante el sistema DaleQR se ajustará a $42.000. Una vez que el usuario alcance esa cifra acumulada en viajes realizados con código QR, el resto de los trayectos durante el mes calendario serán gratuitos, buscando amortiguar el impacto económico para quienes utilizan el sistema de forma intensiva.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
"Proyecto Dominga se encuentra rechazado": Ministra Rojas celebra fallo de la Corte de Antofagasta
post-title
Entre Washington y Beijing: las claves del conflicto por los cables submarinos que tensó la relación de Chile con EE.UU.
post-title
"Lo lamento profundamente": Muñoz confirma acciones de EE.UU. en su contra por proyecto de cables submarinos con China
post-title
Cierre de gira en Rapa Nui: Boric entrega viviendas con pertinencia cultural y defiende meta del Plan de Emergencia

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X