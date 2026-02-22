Comienza a regir alza de tarifas en el transporte público de Santiago

Desde las 00:00 de este domingo, se oficializó el ajuste tarifario determinado por el Panel de Expertos. El alza contempla un incremento de $25 para la tarifa adulto, mientras que el pasaje escolar subió $10 y la tarifa de adulto mayor (TAM) aumentó $20. Según el organismo técnico, este ajuste responde a las fluctuaciones en el precio del dólar, el valor del diésel y el aumento en los costos de mano de obra, factores críticos para sostener el equilibrio financiero del sistema capitalino.

Detalle de las nuevas tarifas por horario y modo

Con este ajuste, el servicio de Metro y Tren Nos en Horario Punta se posiciona como el tramo más costoso, rozando la barrera de los novecientos pesos. Por su parte, la tarifa de buses (Red) se unificó en los $795 para todo horario.

Modo de Transporte / Tipo de Usuario Horario / Detalle Nueva Tarifa Metro y Tren Nos Punta (07:00-08:59 / 18:00-19:59) $895 Metro y Tren Nos Valle $815 Metro y Tren Nos Bajo $735 Buses (Red) Adulto (Todo horario) $795 Escolar Media y Superior $260 Adulto Mayor Integrada (Bus + Metro) $390 Adulto Mayor Metro Pensionado $260

Tarifa Inteligente y “DaleQR”

Pese al incremento, el Ministerio de Transportes recordó que se mantiene vigente el beneficio de la Tarifa Inteligente. A partir del próximo 1 de marzo, el monto máximo mensual a pagar mediante el sistema DaleQR se ajustará a $42.000. Una vez que el usuario alcance esa cifra acumulada en viajes realizados con código QR, el resto de los trayectos durante el mes calendario serán gratuitos, buscando amortiguar el impacto económico para quienes utilizan el sistema de forma intensiva.