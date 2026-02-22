"Ganamos una primera batalla": Claudio Orrego celebra rechazo unánime a su desafuero

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, rompió el silencio tras el contundente fallo de la Corte Suprema que, con una votación de 24-0, rechazó la solicitud de desafuero en su contra por el caso ProCultura. Orrego calificó la decisión como un respaldo no solo a su inocencia, sino a la trayectoria de honestidad que ha marcado su carrera pública, asegurando que se ha puesto fin a lo que considera una persecución infundada.

La autoridad regional fue especialmente crítico con el rol de la Fiscalía de Antofagasta, calificando su desempeño como “deficiente” y “negligente”. Según el gobernador, el hecho de que 24 ministros del máximo tribunal rechazaran la petición de forma unánime es un hito inédito que debería llevar al Fiscal Nacional a tomar medidas correctivas. “Hicieron una acusación falsa a una persona inocente”, sentenció.

Acusaciones de maniobra política

Para Orrego, el proceso judicial estuvo viciado por intereses partidistas desde su origen. Apuntó directamente a abogados querellantes vinculados al Partido Republicano y la UDI, señalando que los mismos sectores intentaron destituirlo a solo cuatro meses de haber asumido el cargo. A su juicio, utilizar el sistema judicial para forzar la salida de una autoridad democráticamente electa constituye una “maniobra política” evidente.

La defensa de la gestión en ProCultura

Consultado sobre el manejo de fondos públicos en el programa ejecutado por la Fundación ProCultura, Orrego descartó cualquier irregularidad por parte del Gobierno Regional (GORE). Argumentó que el proyecto atendió a 15.000 personas, contó con rendiciones mensuales y que, ante el incumplimiento de la fundación, el GORE actuó de inmediato:

Se puso término al convenio.

Se exigió la restitución de fondos.

Se cobraron las pólizas de garantía.

Se presentaron las querellas correspondientes.

“Cuando llega el momento y hay efectivamente un incumplimiento, nosotros actuamos. ¿Alguien cometió un delito? Sí, y espero que la Fiscalía se dedique a investigar la responsabilidad de la fundación y no a perseguir autoridades inocentes”, concluyó el gobernador.