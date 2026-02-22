Kast viaja a Miami en medio de la tormenta diplomática por el "cable chino"

En un momento crítico para las relaciones bilaterales entre Santiago y Washington, el presidente electo José Antonio Kast confirmó su asistencia a la conferencia “Shield of The America”, que se desarrollará en el Trump National Doral Miami. La cita, programada para el 7 de marzo, sitúa al líder republicano en el epicentro de la política conservadora regional y le ofrece una plataforma directa para dialogar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, justo cuando la administración republicana ha endurecido el tono contra Chile por su cercanía tecnológica con China.

Kast viajará acompañado de su núcleo de hierro, encabezado por el canciller designado, Francisco Pérez Mackenna, y su asesor estratégico Cristián Valenzuela. Aunque la agenda oficial menciona la “libertad y prosperidad del hemisferio”, el trasfondo es evidente: el equipo del mandatario electo busca descomprimir la tensión generada por la revocación de visas a funcionarios del actual gobierno de Boric y dar señales de alineamiento estratégico con la Casa Blanca antes de asumir el poder el 11 de marzo.

Seguridad y migración: Los ejes de la cumbre

La conferencia no solo contará con la presencia de Kast y Trump, sino también con aliados ideológicos como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador). Entre los temas prioritarios para la comitiva chilena destaca la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo, materias en las que Kast ha mostrado especial interés tras su reciente visita al Cecot en El Salvador.

Sin embargo, el punto que genera más expectativas es la “inmigración ilegal masiva” y el nuevo escenario en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. Kast ve en este cambio de régimen una oportunidad histórica para impulsar el retorno de miles de ciudadanos venezolanos residentes en Chile, un eje central de sus promesas de campaña que espera coordinar con el apoyo logístico y político de los líderes presentes en Miami.

Una gira maratónica antes de la banda presidencial

Estados Unidos será el décimo país que Kast visita desde su triunfo electoral en diciembre de 2024. Su despliegue internacional ha sido frenético, abarcando desde encuentros con Viktor Orbán en Hungría y Giorgia Meloni en Italia, hasta citas con mandatarios regionales. Esta estrategia de “pre-diplomacia” busca consolidar un bloque de naciones con visiones afines en seguridad y economía, posicionando a Chile como un actor clave en el nuevo orden conservador del continente.

El viaje a Florida será la última gran prueba internacional de Kast antes de recibir la banda presidencial. Todas las miradas estarán puestas en su capacidad para equilibrar la necesaria alianza con Trump sin comprometer la relación comercial con China, en un tablero geopolítico que, tras las recientes sanciones de la SEC y el Departamento de Estado, se ha vuelto extremadamente sensible para los intereses nacionales.