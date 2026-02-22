Marcel defiende su gestión: "No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto"

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, salió al paso de los cuestionamientos sobre la situación de las arcas fiscales, asegurando que su administración ejecutó medidas de ajuste sin precedentes. En una reciente entrevista, Marcel enfatizó que durante su periodo se logró el primer superávit efectivo en 15 años y que, ante la caída de ingresos en 2024, se implementó un recorte de gasto superior a los US$ 1.000 millones, demostrando un compromiso con la responsabilidad financiera.

Según el exjefe de la billetera pública, el negativo cierre del balance fiscal en 2025 no responde a una falta de gestión, sino a una serie de eventos externos acumulados tras su salida. Marcel detalló que factores como la menor producción minera, la caída en la recaudación del impuesto a la renta y la baja del dólar restaron cerca de US$ 3.000 millones a los ingresos del Estado. “Es una construcción ex post para reconocer una realidad que hoy se manifiesta”, señaló respecto a las críticas opositoras.

Los hitos de su defensa

Marcel subrayó que, bajo su mando, la relación deuda/PIB se mantuvo constante por primera vez en 18 años. Además, recordó que se formularon presupuestos con recortes preventivos por US$ 1.500 millones entre 2024 y 2025 para mitigar el impacto del menor crecimiento. Para el economista, el crecimiento acumulado del gasto durante el gobierno de Boric fue el menor de los últimos cuatro periodos presidenciales, lo que desmiente cualquier teoría de desgobierno financiero.

El exministro también apuntó a errores en proyecciones heredadas, indicando que el Presupuesto 2024 se basó en informes financieros del periodo de Sebastián Piñera que no se cumplieron en la realidad. Ante este escenario, defendió la actualización de proyecciones realizada con apoyo del