"Nunca se había hecho por negocios": Insulza denuncia abuso de EE. UU. y advierte encrucijada para Kast

La reciente decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar las visas de tres altas autoridades del gobierno chileno —incluyendo al ministro de Transportes— por la evaluación del proyecto del cable submarino transpacífico Valparaíso-Hong Kong, sigue sumando repercusiones. Para el senador y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la medida no solo carece de justificación, sino que marca un precedente peligroso en las relaciones internacionales.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el experimentado diplomático y legislador abordó las implicancias de esta ofensiva de la administración de Donald Trump, enmarcando la situación como una amenaza directa a la autonomía nacional en medio de la guerra comercial entre potencias.

Un “abuso” inédito por razones comerciales

Para Insulza, la premisa es clara: “En esta era tecnológica, cualquier país puede tomar decisiones de inversión como le parezca y no hay ninguna razón para que otro país se oponga, a menos que le esté causando algún daño”. A su juicio, el proyecto de fibra óptica con China no reviste ningún perjuicio para Norteamérica.

El ex canciller fue enfático en señalar que, si bien el Departamento de Estado ha abusado de la cancelación de visas en el pasado para castigar a críticos políticos o defensores de derechos humanos —recordando el caso del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, sancionado por tildar a Trump de “emperador latinoamericano”—, este episodio cruza una nueva línea.

“Nunca se había aplicado para algún problema comercial o de innovación tecnológica“, subrayó Insulza. “Se han quitado visas muchas veces por razones políticas (…) pero nunca se había hecho por un asunto de negocios, por la posibilidad de una inversión que tuviera más resultados para un país que para otro”.

“El hemisferio es nuestro”: el mensaje detrás de la sanción

Estados Unidos ha justificado su presión argumentando que el cable ligado a Beijing representa una amenaza para la seguridad del continente. Sin embargo, Insulza desestima tajantemente esta postura.

“Yo no creo que haya ningún sustento para decir que un cable de fibra óptica amenaza la seguridad del continente. Estados Unidos cree que amenaza sus propios intereses”, explicó el senador. Para graficar la mentalidad detrás de la medida, citó declaraciones recientes del influyente político estadounidense Marco Rubio: “Él ha dicho que ‘el hemisferio es nuestro y lo vamos a defender’. Esas fueron sus palabras textuales, no las he dicho yo”.

El dilema para la futura administración de Kast

Más allá de la afrenta al gobierno saliente, Insulza advierte que esta crisis hereda un campo minado al presidente electo, José Antonio Kast.

“La posición en que queda el presidente Kast es difícil, porque esto pone de manifiesto que el tema de la soberanía va a ser central en la discusión inicial en materia de política exterior“, analizó.

Según el legislador, el mensaje de Washington no deja espacio a dobles lecturas: “Estados Unidos le está diciendo claramente a Chile: ‘tú sigues metido con los chinos y con eso vas a perder'”. Esta imposición choca de frente con la realidad económica de Chile, donde el 40% de las exportaciones van a China, siendo nuestro país uno de los apenas seis en el mundo que mantiene Tratados de Libre Comercio tanto con EE.UU. como con el gigante asiático. “Esto debe ser resuelto desde un comienzo o vamos a tener muchas dificultades”, sentenció.

¿Peligra la Visa Waiver?

Consultado sobre si este impasse diplomático podría escalar hasta afectar el programa de Visa Waiver que beneficia a los ciudadanos chilenos, Insulza se mostró cauteloso, aunque no descartó ningún escenario dado el clima político actual en Washington.

“Una Visa Waiver es una facilidad que se mantiene, y la verdad es que no veo por qué razón un tema de carácter diplomático podría afectar esa realidad. Yo espero que no ocurra, pero están pasando cosas tan locas que en realidad cualquier cosa puede ocurrir. Si a alguien le retiran la visa por hablar mal del presidente, la verdad es que ya puede pasar cualquier cosa”, concluyó.