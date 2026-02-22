"Proyecto Dominga se encuentra rechazado": Ministra Rojas celebra fallo de la Corte de Antofagasta

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, se pronunció con firmeza tras conocerse el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el cual anuló las actuaciones del Primer Tribunal Ambiental (1TA) a favor de la minera Dominga. Para la secretaria de Estado, la resolución judicial es taxativa: al quedar sin efecto el procedimiento de cumplimiento incidental de febrero de 2025, el proyecto vuelve a su estado de rechazo administrativo original.

“Esto implica que el proyecto Dominga se encuentra rechazado, en base a la decisión del Comité de Ministros de enero del 2025”, afirmó Rojas a través de un video oficial. La ministra subrayó que el tribunal de alzada ha puesto orden en la jerarquía institucional, aclarando que el tribunal ambiental intentó intervenir en competencias que no le correspondían legalmente, incurriendo en un vicio procesal que hoy ha sido subsanado.

Las instituciones funcionan

La titular de la cartera destacó que este fallo confirma la postura que el Ejecutivo ha sostenido durante toda la controversia. Según Rojas, el Comité de Ministros actuó estrictamente dentro de sus facultades y dio cumplimiento oportuno a las sentencias previas. Con la anulación de lo obrado por el 1TA, se valida la potestad de los órganos ambientales para calificar técnicamente la inviabilidad de la iniciativa minero-portuaria en la Región de Coquimbo.

Para el Gobierno, este hito judicial representa una victoria en la defensa de la institucionalidad ambiental. Rojas concluyó que el fallo demuestra que “las instituciones funcionan” cuando se respetan los límites de competencia entre los tribunales y los organismos técnicos. Mientras tanto, el futuro de la inversión de Andes Iron queda nuevamente en la incertidumbre, enfrentando un escenario donde la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable vuelve a ser el estatus legal vigente para el proyecto.