Servicio Secreto abate a joven armado que intentaba ingresar a residencia de Trump

Un grave incidente de seguridad sacudió la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Palm Beach, Florida. El Servicio Secreto informó que sus agentes, en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO), abatieron a un joven de 20 años que intentaba ingresar a la propiedad de Mar-a-Lago portando armamento y material inflamable.

El reporte oficial indica que el sujeto fue detectado cerca de la 01:30 hora local en la puerta norte del complejo. Según el comunicado, el joven “portaba lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible“, lo que activó de inmediato los protocolos de fuerza letal. Los agentes se enfrentaron al individuo y abrieron fuego, dándole muerte en el lugar.

Investigación en curso

Al momento del tiroteo, no había personas bajo protección oficial —incluyendo al mandatario— dentro de la residencia. La zona fue acordonada para el peritaje correspondiente y la identidad del fallecido se mantiene bajo reserva mientras se notifica a sus familiares. Como es protocolo en estos casos, los agentes involucrados en el uso de sus armas de servicio han sido retirados provisionalmente de sus funciones mientras dure la investigación interna.

Este suceso ocurre en un contexto de máxima alerta para el dispositivo de seguridad de Trump, considerando las amenazas previas y el clima de polarización política en el país. Las autoridades federales intentan determinar si el joven actuó solo o si pertenecía a alguna organización, así como sus motivaciones para intentar irrumpir en una de las propiedades más vigiladas del mundo con elementos destinados a causar un incendio o un ataque armado.