Venezuela: oposición denuncia lentitud en amnistía con apenas 19 liberaciones

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela emitió una dura denuncia contra la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la aprobación de la Ley de Amnistía. Según el bloque opositor, a dos días de la promulgación de la norma, solo se ha podido verificar la excarcelación de 19 personas, una cifra que consideran insignificante frente a los más de 600 presos políticos que aún permanecen en prisión. “Para la libertad de todos solo se necesita voluntad política”, fustigó la coalición a través de sus canales oficiales.

La nueva legislación, aprobada por el Parlamento este viernes, contempla el perdón para delitos cometidos en el marco de hitos políticos clave desde 1999, incluyendo las protestas de 2017 y 2024. Sin embargo, el proceso administrativo parece avanzar con lentitud: el Gobierno ha recibido más de 1.500 solicitudes, pero la implementación en terreno ha sido mínima, manteniendo en vilo a las familias que pernoctan a las puertas de las cárceles esperando noticias de sus seres queridos.

Alcances y exclusiones de la ley

El texto legal especifica que la amnistía se aplica a trece eventos históricos, entre ellos el paro petrolero de 2002 y el referéndum revocatorio de 2004. No obstante, la ley es clara en sus exclusiones: no podrán acogerse aquellos procesados por violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales o narcotráfico. Esta delimitación es el punto de fricción, ya que la oposición exige transparencia total para evitar que se utilice la burocracia como una herramienta de dilatación política.

Este proceso de amnistía ocurre en una Venezuela radicalmente transformada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en EE. UU. Según la ONG Foro Penal, aunque en los últimos meses se han registrado más de 440 excarcelaciones tras la intervención internacional, todavía quedan al menos 618 personas tras las rejas por motivos políticos. La PUD ha prometido documentar cada caso para asegurar que la “libertad inmediata” prometida se convierta en una realidad efectiva y no en una promesa de papel.