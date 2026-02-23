Corte Suprema confirma desafuero del diputado Joaquín Lavín

La Corte Suprema decidió desaforar al diputado y exmilitante de la UDI, Joaquín Lavín León, por lo que ahora, el parlamentario puede ser formalizado.

En octubre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago accedió a la solicitud del Ministerio Público de levantar el fuero parlamentario de Lavín León y este lunes, la determinación fue ratificada por la Suprema.

Los delitos que se le imputan al cónyuge de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se relacionan con uso indebido de asignaciones parlamentarias e incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado y delitos tributarios.

Durante la audiencia, el abogado de Lavín, Cristobal Bonacic, acusó una “falta de prolijidad” por parte del Ministerio Público y desestimó varios argumentos del organismo. De acuerdo a la Fiscalía, el hijo del excandidato presidencial emitió facturas falsas a dos empresas: imprenta MMG y Modo 74, a través de lo cual habría defraudado un total de 104 millones de pesos.

Mediante la empresa Modo 74, Lavín desarrolló una plataforma llamada “Social task”, que aunque presentó entre sus gastos parlamentarios, solo sería útil para campañas políticas.

El abogado defensor de Lavín contradijo esa tesis.

“Respecto de la empresa Modo 74, a juicio de esta defensa es lo más grueso y más delicado, porque acá esto corresponde a una aplicación, desarrollada por una empresa, que el señor Lavín utilizó en su trabajo parlamentario, desde la época de su creación, 2018, hasta el día de hoy. El Ministerio Público nos dice que acá corresponde a fraude al fisco por tener una escasa utilidad parlamentaria. Eso como si el Ministerio Público fuera el órgano idóneo para determinar si tiene mucha o buena utilidad para el trabajo parlamentario”, acusó.

En contraste, el abogado representante de la Fiscalía, Eugenio Campos, sostuvo que Lavín efectivamente ocupó fondos fiscales para efectos electorales. Además, apuntó a su injerencia en la Municipalidad de Maipú, donde habría tomado decisiones respecto a la continuidad de funcionarios.

“Tenemos una alta corrupción municipal, no hay duda alguna, pero yo no había visto nunca planillas de excel que dieran cuenta, efectivamente, de quién seguía y quién se iba. ¿Y cuántos dedito para arriba y cuántos dedito para abajo? Fueron alrededor de 497 funcionarios. Detrás de 497 funcionarios hay 497 familias”, recalcó.

Lo que ahora se espera es la audiencia de formalización de Joaquín Lavín y las eventuales medidas cautelares para el diputado, que de todas maneras, dejará su cargo en el Congreso el próximo 11 de marzo.