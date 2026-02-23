El golpe a un imperio criminal: la caída de “El Mencho” y el reordenamiento del narco en México

Durante años fue uno de los hombres más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, murió este domingo tras ser abatido por fuerzas del ejército mexicano en un operativo realizado en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

La noticia generó una inmediata ola de violencia en distintas regiones del país, con bloqueos carreteros y enfrentamientos reportados en varios estados del occidente mexicano.

Orígenes y primeros delitos

Oseguera nació el 17 de julio de 1966 en una familia de escasos recursos dedicada al cultivo de paltas en el suroeste de Michoacán. Durante la década de 1980 cruzó ilegalmente hacia Estados Unidos, instalándose en California.

En territorio estadounidense acumuló antecedentes por delitos relacionados con robo de propiedad privada. Fue detenido por primera vez en 1986, cuando tenía 19 años. A fines de esa década volvió a ser arrestado, esta vez por venta de narcóticos. Tras ser deportado, logró reingresar y continuar con actividades ilícitas vinculadas a la distribución de heroína, hasta ser capturado nuevamente en 1992 junto a su hermano.

Se declaró culpable y aceptó una condena de cinco años en el Centro Correccional Big Spring, en Texas. Tras cumplir parte de la pena, obtuvo libertad condicional y fue deportado a México.

El ascenso en el crimen organizado

De regreso en su país, se integró al Cartel del Milenio, organización ligada al narcotráfico en el occidente de México. Comenzó como parte del grupo armado bajo el mando de Armando Valencia Cornelio, conocido como “El Maradona”, y más tarde participó en alianzas con facciones vinculadas al cartel de Sinaloa.

En los años 2000, se dedicó a operaciones financieras y de tráfico de drogas en Jalisco y Colima. Tras la captura de líderes del Cartel del Milenio, la organización se fracturó en dos bloques: La Resistencia y Los Mata Zetas, estos últimos encabezados por Oseguera.

El conflicto interno derivó en la consolidación de su facción, que más tarde adoptó el nombre de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Bajo su liderazgo, el grupo expandió su presencia territorial y fortaleció sus redes de tráfico de metanfetamina en distintos estados del país.

Además, estableció vínculos con el grupo conocido como Los Cuinis, liderado por su cuñado Abigael González Valencia, ampliando así su estructura financiera.

El narcotraficante más buscado

Tras la captura de figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, “El Mencho” pasó a ser considerado uno de los principales líderes del narcotráfico en México. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

Este 26 de febrero de 2025, su trayectoria terminó en un enfrentamiento con fuerzas militares en Jalisco. Su muerte marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en México y abre interrogantes sobre el futuro del CJNG, una de las estructuras criminales más influyentes de los últimos años.