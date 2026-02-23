España: gobierno desclasificará documentos del fallido golpe de Estado de 1981

Diario y Radio Universidad Chile

Tras cumplirse exactamente 45 años, el gobierno español publicará los documentos clasificados sobre lo sucedido el 23 de febrero de 1981, cuando militares nostálgicos de Franco irrumpieron en el Congreso armas en mano contra la incipiente democracia.
  • RFI
  • 23-02-2026

La memoria no puede estar bajo llave”, publicó el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X donde anunció que en esta semana se pondrán consultar los documentos de aquel suceso conocido como el 23F.

Con ello se saldará “una deuda histórica con la ciudadanía” porque “ las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre“, destacó Sánchez.

Entre estos documentos está el sumario completo del juicio, archivos de los servicios nacionales de inteligencia, grabaciones originales y transcripciones clasificadas hasta ahora como de “alto secreto”.

Según fuentes gubernamentales, esta desclasificación será aprobada el martes por el Consejo de Ministros y entraría en vigor el miércoles, cuando dejaría de ser confidenciales y abiertos para consulta en la página web oficial de la presidencia del Gobierno (www.lamoncloa.gob.es).

En el nombre del rey

El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, entró pistola en mano en el Congreso de los Diputados, en Madrid, y pronunció la frase que lo puso en la primera línea de la historia reciente de España: “Quieto todo el mundo”.

El fracaso del golpe de Tejero acabó convirtiéndose, a su pesar, en “el mito fundacional de la democracia española”, estimó Javier Cercas, autor de “Anatomía de un instante”, libro de referencia sobre aquellos hechos.

Durante diecisiete horas y media, un grupo de militares secuestró en el hemiciclo a los diputados y al Gobierno de Adolfo Suárez, el primer presidente del nuevo periodo democrático en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. Pero aquel intento de acabar con el Estado de derecho fue neutralizado, y los golpistas, condenados a prisión.

Cuando en 2019 el féretro de Franco fue trasladado del gran mausoleo que se había construido a su propia gloria, y trasladado a un cementerio del norte de Madrid por orden del gobierno de Sánchez, el sacerdote que ofició la ceremonia religiosa del traslado no fue otro que el hijo de Antonio Tejero, Ramón.

