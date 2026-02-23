Irán bajo ultimátum: Cuenta regresiva en Medio Oriente y una guerra que amenaza el equilibrio regional y global

La tensión entre Irán, Israel y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas semanas, en un escenario marcado por un doble juego permanente, mientras la diplomacia intenta abrir una puerta de salida, la maquinaria militar se despliega como si la guerra fuera inminente. En Omán y Ginebra se han retomado las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní, pero al mismo tiempo Estados Unidos ha movilizado hacia Medio Oriente uno de los mayores contingentes militares desde la invasión a Irak en 2003, superando incluso los niveles de acumulación de fuerzas previos a aquella operación.

Líneas rojas en contraposición

El eje del conflicto sigue siendo el desarrollo nuclear iraní. El régimen sostiene que su programa tiene fines pacíficos y energéticos, pero para Israel y sectores clave en Washington el solo hecho de que Irán conserve capacidad de enriquecimiento de uranio constituye una amenaza estratégica intolerable. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha reiterado que no basta con limitar el enriquecimiento, “las líneas rojas no son solo reducir el uranio; es retirarlo totalmente de suelo iraní y desmantelar sus misiles que pueden alcanzar Tel Aviv en 12 minutos”

El antecedente inmediato es la llamada “guerra de los 12 días” de junio del año pasado. En esa ofensiva, Israel atacó instalaciones estratégicas en territorio iraní y eliminó parte de la cúpula militar y científica vinculada al programa nuclear. Washington terminó interviniendo para asegurar la ofensiva, bombardeando infraestructuras clave, incluidas plantas de enriquecimiento. Sin embargo, pese al daño infligido, no se logró destruir por completo la capacidad iraní de enriquecer y almacenar uranio. Hoy, esa capacidad remanente vuelve a estar en el centro del tablero y amenaza con detonar una nueva guerra, posiblemente más extensa y prolongada.

El 17 de febrero el canciller iraní Abbas Araghchi informó que se había alcanzado consenso sobre “principios rectores” para un eventual acuerdo, lo que implicaba avanzar hacia la redacción de un texto formal. Pero casi de inmediato Teherán volvió a subrayar que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio. “Lo que no está sobre la mesa es la sumisión ante las amenazas”, declaró Araghchi.

Del otro lado, el presidente Donald Trump endureció el tono y lanzó un ultimátum de 10 días para cerrar un acuerdo definitivo, advirtiendo que, de no concretarse, “pasarán cosas malas”. El ayatolá Alí Jameneí respondió con desafío, asegurando que Estados Unidos no ha podido destruir a la República Islámica en casi cinco décadas y que tampoco podrá hacerlo ahora.

Un despliegue sin precedentes en las últimas décadas y una preparación ante la guerra

Mientras las declaraciones cruzadas elevan la temperatura política, los movimientos militares avanzan sin pausa. Estados Unidos ha configurado lo que analistas describen como una “tenaza naval y aérea” para rodear a Irán desde el Mediterráneo oriental y el Mar Arábigo. El portaaviones USS Abraham Lincoln opera a unos 700 kilómetros de la costa iraní, mientras que el USS Gerald R. Ford, considerado el más avanzado del mundo, fue desplazado al Mediterráneo como plataforma de mando y respaldo directo a Israel. A estos grupos de ataque se suman destructores, submarinos y un número indeterminado de buques de guerra patrullando la región.

En el plano aéreo, el despliegue supera los 200 activos entre Medio Oriente y bases de apoyo en Europa. Más de 120 cazas de combate —incluidos F-22 Raptor, F-35, F-15 y F-16— han sido movilizados específicamente para esta crisis. La diversidad y cantidad de aeronaves sugieren planificación para múltiples fases operativas, desde ataques de precisión hasta superioridad aérea prolongada. A ello se agregan más de 40 aviones de reabastecimiento en vuelo, unidades de comando y control E-3G Sentry, y aeronaves de transporte estratégico C-5 y C-17 que han realizado más de 160 vuelos en la última semana trasladando sistemas Patriot y suministros a bases en Qatar, Bahréin y Jordania.

Israel, por su parte, declaró estado de alerta elevada. La defensa civil prepara refugios y el sistema Iron Dome junto a los interceptores Arrow 3 están en modo de intercepción activa.

Según medios israelíes, las fuerzas especiales y los escuadrones de F-35I “Adir” coordinan planes con el Pentágono para un posible ataque conjunto contra centros de mando iraníes. Algunas fuentes incluso señalan que el objetivo podría ir más allá de instalaciones militares y apuntar a la cúpula de poder del régimen.

Teherán es consciente de que no puede imponerse en un enfrentamiento convencional directo frente a la superioridad tecnológica estadounidense e israelí, por lo que apuesta a la estrategia asimétrica.

Esta semana la Guardia Revolucionaria realizó ejercicios que incluyeron el cierre temporal del Estrecho de Ormuz, por donde circula entre el 20 y el 30% del petróleo mundial. El mensaje es inequívoco, si hay guerra, el suministro energético global puede verse severamente afectado. Además, Irán ha desplegado cientos de lanchas rápidas, misiles antibuque y drones, y ha reforzado instalaciones críticas como el complejo de Parchin enterrándolas bajo capas de hormigón y tierra para dificultar nuevos bombardeos.

Pese a los golpes sufridos en 2025, Irán mantiene un arsenal estimado entre 1.000 y 1.200 misiles balísticos operativos. Algunos, como los de la familia Fateh y Zolfaghar, apuntan a bases estadounidenses en la región; otros, como los Khorramshahr y Shahab, pueden alcanzar territorio israelí en pocos minutos. Además, Teherán ha presumido el despliegue de misiles hipersónicos diseñados para dificultar la intercepción. El objetivo estratégico es claro, saturar defensas y elevar el costo de cualquier ofensiva.

El escenario se amplía con el respaldo externo. Irán ha realizado ejercicios navales conjuntos con Rusia y China en el Golfo de Omán, buscando demostrar que no está aislado. Se han detectado movimientos logísticos significativos, incluyendo vuelos de carga militar hacia territorio iraní. Moscú ha ofrecido coordinación de inteligencia, mientras Beijing, principal importador de energía iraní, observa con atención cualquier amenaza al flujo petrolero.

Sube el petróleo y el riesgo de una guerra regional con potencias involucradas crece

Si el ultimátum de 10 días expira sin acuerdo y se desata un conflicto prolongado, las consecuencias podrían ser sistémicas. Los mercados ya incorporan una prima de guerra y un cierre efectivo del Estrecho de Ormuz podría disparar el precio del petróleo muy por encima de los niveles actuales, alimentando una nueva ola inflacionaria global y obligando a los bancos centrales a frenar cualquier intento de bajar tasas de interés. El impacto se sentiría desde Europa hasta América Latina.

Más aún, un Irán desestabilizado podría generar una crisis humanitaria de enormes proporciones, con millones de desplazados y un riesgo real de proliferación descontrolada de tecnología nuclear y misilística. Al mismo tiempo, una guerra prolongada podría reforzar al régimen internamente, uniendo a la población frente a la amenaza externa, o bien desencadenar un proceso caótico de colapso estatal.

Pero no solamente el riesgo está el interior de Irán, dada sus conexiones con grupos islamistas en la región, como Hezbollah, los Hutíes o grupos separatistas en Irak o Siria, sumado a las tensiones acumuladas entre Emiratos Árabes Unidos y Arabía Saudita que podrían verse arrastrados a un conflicto, los riesgos de que el mismo escale e involucre a potencias como China o Rusia crece, alimentando los temores de un sistema internacional moribundo.

En estos días decisivos no solo se debate el alcance del programa nuclear iraní o la seguridad de Israel. Lo que está en juego es la estabilidad del sistema energético mundial, el equilibrio estratégico entre grandes potencias y la arquitectura misma del orden internacional. La incógnita es si la diplomacia logrará imponerse en la cuenta regresiva o si la región y el mundo están a punto de entrar en una nueva fase de confrontación abierta con consecuencias imprevisibles.