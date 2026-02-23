El nuevo arancel del 15% agravará "incertidumbre económica mundial", dice especialista

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este viernes por seis votos contra tres que Donald Trump se extralimitó en sus funciones al aplicar aranceles a casi todos sus socios comerciales. El mandatario se cobijaba detrás de una ley de 1977 llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas).

“Los jueces que votaron en contra son una vergüenza para nuestro país”, dijo Trump en comparecencia en la Casa Blanca tras la sentencia del viernes 20 de febrero. No obstante, la batalla económica del mandatario lanzada contra el mundo no se acaba aquí porque “si bien esto se ha vuelto para atrás, se ha dicho que igual va a usar otras alternativas” dijo en entrevista para RFI la investigadora María José Haro Sly. Al día siguiente,Trump anunció en su red social Truth Social que pondrá tarifas del 15% a todos los productos importados.

“Estados Unidos ha venido imponiendo una serie de tarifas unilaterales. Algunas muy altas, otras más bajas, sin mucha referencia técnica, económica y muy vinculada a cuestiones políticas y geopolíticas” las cuales, de acuerdo con Haro Sly, le competen al poder legislativo y no al ejecutivo.

“Esto va a generar muchísima incertidumbre porque no está muy claro hasta qué día van a regir una de las tarifas anteriores, hasta qué día van a empezar a usarse las posteriores”. Además, los constantes cambios de la política arancelaria de Trump alteraría aún más las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos “porque con muchos países ya se habían negociado otro tipo de tarifas y otros acuerdos económicos”.

Tarifas especiales y tarifas normales

Los efectos de este fallo se van a sentir a mediano plazo. Los mayores socios de Washington (México, Canadá y China) tienen tarifas aduaneras especiales, pero que son modificadas constantemente tanto para ellos como para el resto del mundo con tal de subsanar un déficit fiscal de “casi 39 billones de dólares”, de acuerdo con que Haro Sly.

Por otro lado China “ha venido saliéndose “de los bonos del Tesoro norteamericano con lo cual expande el endeudamiento para financiar el déficit”.

“Además, aclaremos que Estados Unidos está en este momento también en shutdown, justamente negociando en el Congreso el presupuesto y el aumento de la deuda, con lo cual este tema tarifario va a impactar muchísimo también en la negociación doméstica”, concluyó María José Haro Sly.