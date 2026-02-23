Paulina Astroza por sanciones de EE.UU.: "Temo que caigamos en una interpretación ideológica de la política internacional"

La analista internacional y académica especialista en Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, abordó en la Primera Edición de Radioanálisis las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos a Chile y las reacciones que han generado tanto en el gobierno saliente como en las autoridades entrantes.

Astroza afirmó que el anuncio se aleja de las prácticas diplomáticas tradicionales y agregó que “no es la primera vez que Estados Unidos lo hace”, recordando casos anteriores como la inclusión de personas en la llamada “Lista Clinton” o la revocación de visas a autoridades europeas.

A su juicio, aunque el gesto es llamativo, se inscribe en una tendencia reciente. “Me sorprende, pero al mismo tiempo no me sorprende, porque ya hemos visto que la práctica de los Estados Unidos este último tiempo se ha reforzado respecto a Donald Trump. Estoy viendo un patrón”.

En ese contexto, describió lo que denominó “la amenaza del uso de la fuerza” y de sanciones como “el típico garrote”, frente al cual “los Estados tienen capacidades limitadas muchas veces para poder reaccionar”.

Consultada sobre quienes atribuyen las sanciones a declaraciones del Presidente de la República, Gabriel Boric, Astroza fue enfática: “yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, justamente porque creo que hay que salir del análisis primero de la política pequeña, más aún en tiempos en que el debate político está tan radicalizado”.

Agregó que el fenómeno debe leerse en clave global, ya que “no existimos nosotros solos en el mundo. Hay una visión muy ombliguista y hay que mirar al planeta. Yo recomiendo una vez más leer la Estrategia de Seguridad Nacional que dio a conocer en diciembre la administración de Donald Trump”.

En su análisis, lo que está en juego es una concepción más amplia, “no pensar que esto tiene que ver con dichos más, dichos menos de un presidente como Gabriel Boric, que yo también critiqué porque creo que se salieron del contexto diplomático, pero no justifica para nada esto. Va en una visión mucho más global de la visión trumpista del mundo”.

Astroza añadió que “ahora sencillamente ni siquiera esconden sus intenciones con argumentos jurídicos, con una diplomacia, con palabras bonitas. No, sencillamente lo hacen”.

Astroza también cuestionó el tratamiento interno de los asuntos internacionales. “Cómo se hace la bajada de los temas internacionales en Chile tiene una perspectiva tan doméstica, tan de baja política”, señaló, lamentando que, ante un escenario internacional complejo, el debate se centre en disputas internas y réditos partidarios.

En esa línea, advirtió que Chile enfrenta desafíos mayores en un contexto de transformación del multilateralismo. “No diría totalmente una crisis del multilateralismo, porque se sigue viviendo en otras claves, pero sí del multilateralismo clásico. Y eso va a afectar a Estados que son, más que mal, pequeños en el mundo, como el caso de Chile”.

Además, recordó la estructura económica del país. “Nosotros hemos basado nuestro desarrollo económico en una apertura de los mercados, en el que nuestro principal socio comercial es China, pero también son muy importantes y estratégicos tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, que son los mayores inversionistas aquí. Por lo tanto, no podemos abrazar una causa desde el punto de vista ideológico”.

Respecto de la reacción del actual Ejecutivo, consideró adecuada la nota de protesta. “La acusación es muy grave. Si uno lee el comunicado de la Secretaría de Estado y después el comunicado del propio secretario Rubio, la acusación respecto a que se ha puesto en riesgo la seguridad hemisférica en materias críticas y en materia de telecomunicaciones es el motivo por el cual se adoptan estas medidas”.

En cambio, fue crítica de la postura del gobierno entrante, dado que “ante una acusación tan grave, lo que uno esperaría es que inmediatamente se solidarizara con el concepto de soberanía que tanto lo han utilizado en sectores de la derecha” y agregó que “si se toma la decisión de negociar o de escuchar una propuesta de un Estado y que venga otro a decirte lo que tienes que hacer, viola claramente este principio base de los llamados soberanistas”.

Asimismo, cuestionó la decisión del Presidente electo de asistir a una cumbre convocada por Donald Trump en medio de la controversia: “veo ahí un discurso absolutamente incoherente”. En ese sentido, señaló que “nosotros hemos basado nuestro desarrollo en una apertura de los mercados, donde nuestro principal socio es China (…) no podemos abrazar una causa desde un punto de vista ideológico y temo que una nueva administración pueda caer en una interpretación bastante ideológica de la política internacional y faltando mucho pragmatismo. Esto, velando por el interés de Chile y no de algunos grupos específicos”.

De cara al próximo periodo, Astroza advirtió que Chile enfrentará un contexto internacional especialmente exigente. “Va a ser un escenario muy complejo, donde además muchas de las declaraciones que hicieron como oposición ahora se les van a dar vuelta”, afirmó.

A su juicio, el país es “un peón dentro de un tremendo tablero de ajedrez” en la rivalidad entre China y Estados Unidos. “Nosotros estamos al medio”, subrayó.

Finalmente, evaluó los nombramientos en el área internacional del nuevo gobierno. Aunque valoró algunos perfiles, expresó preocupación por otros. “Creo que no son competentes todas las que se han nombrado en materia de relaciones exteriores”, señaló, apuntando especialmente al perfil del futuro canciller y de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

“Necesitamos alguien con muñeca política diplomática, con manejo de las relaciones económicas internacionales y ojalá también con una formación jurídica internacional muy fuerte”, concluyó, en referencia a la futura embajada en Estados Unidos.

Para la académica, el momento exige pragmatismo y una defensa clara del interés nacional: “Eso es defender la soberanía del interés nacional de Chile”.