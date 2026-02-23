Presidente Boric se reúne con Pedro Varela, próximo comandante en jefe del Ejército

El Presidente Gabriel Boric recibió este lunes en audiencia al nuevo comandante en jefe del Ejército, el general de división Pedro Varela, quien asumirá oficialmente el cargo en marzo. En el encuentro participaron la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, y el actual comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga.

Tras la reunión, el Mandatario destacó el encuentro en su cuenta de X (antes Twitter): “Junto a la ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, nos reunimos con el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, y el general de división Pedro Varela, que en los próximos días asumirá la Comandancia en Jefe del Ejército. Trabajamos para un traspaso de mando impecable en esta institución al servicio de las chilenas y chilenos”.

Trayectoria

Pedro Varela nació en 1968 en Chiguayante, Región del Biobío. Ingresó en 1986 a la Escuela Militar del Libertador Bernardo O’Higgins, donde se graduó como alférez en diciembre de 1988 en el Arma de Caballería Blindada. Es licenciado en Ciencias Militares y magíster en Planificación y Gestión Estratégica por la Academia de Guerra del Ejército.

En 2023 se desempeñó como comandante del Comando Conjunto Norte, unidad dependiente del Estado Mayor Conjunto encargada de preparar, entrenar y emplear las fuerzas militares.

Actualmente, Varela ejerce como comandante de Operaciones Terrestres, cargo que asumió en 2024, con responsabilidad en la planificación y dirección del alistamiento operacional de la Fuerza Terrestre.