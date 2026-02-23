Prevención en salud bucal: del diagnóstico a la acción

La reciente columna publicada en CIPER Chile titulada “Prevención en salud bucal: la política pública más costo-efectiva que Chile sigue ignorando” acierta en el diagnóstico que postergar la prevención en salud bucal termina encareciendo el sistema y profundizando desigualdades, porque seguimos priorizando la reparación del daño por sobre la continuidad del cuidado.

La magnitud de la brecha confirma ese punto. Con corte al 31 de diciembre de 2025, el informe oficial de listas de espera No GES reporta cientos de miles de personas esperando una consulta nueva de especialidad odontológica, con más de 500 mil registros en esa categoría. En este contexto, es importante entender que se necesita más capacidad resolutiva, que debe dar cuenta del daño acumulado con los años de un enfoque netamente restaurador/rehabilitador y revisar la estrategia de creer que la salida está solo en “más sillones” o “más derivaciones”.

Si entendemos a la caries dental y otras condiciones orales frecuentes como enfermedades crónicas de “transmisión social”, la solución debe ser coherente con esa naturaleza, ya que no basta con apelar al autocuidado individual, porque las decisiones de higiene, alimentación o asistencia a controles están fuertemente condicionadas por determinantes sociales, culturales, laborales y experiencias previas.

Además, los determinantes comerciales, en especial la disponibilidad permanente de azúcares libres, vuelven insuficiente cualquier estrategia preventiva “al lado del sillón”.

Por lo mismo, reducir listas de espera y enfermedad futura requiere una doble vía:

Potenciar y sostener los programas preventivos ya instalados, como el programa Sembrando Sonrisas que desde el año 2015 es un ejemplo de prevención implementable a escala: incluye examen, educación, técnica de cepillado, entrega de insumos y aplicación de barniz de flúor dos veces al año en niños y niñas de 2 a 5 años en establecimientos educacionales. Proteger este tipo de programas no es “gasto extra”, sino evitar que nuevas cohortes lleguen con lesiones de caries cavitadas y dolor, a engrosar la demanda futura.

Del mismo modo, el Programa Control con Enfoque de Riesgo Odontológico (CERO) instala desde el año 2017, un control temprano y seguimiento con enfoque de riesgo desde la atención primaria donde su orientación técnica establece ingreso a control desde los seis meses y controles periódicos según riesgo, lo que exige agenda protegida y continuidad efectiva. Y esto no es solo deseable, ya está incorporado en la gestión sanitaria. En la Meta Sanitaria Municipal 2026 se mide la cobertura de niños y niñas de 0 a 9 años en control con enfoque de riesgo odontológico con pauta CERO aplicada y la proporción de niños libres de caries a los 6 años de edad con una meta nacional definida y que su cumplimiento tiene un incentivo para los equipo de salud. Este incentivo está puesto en mantener salud y no en administrar enfermedad, como lo puede ser en enfocarnos solo en el resultado rehabilitador.

Por lo tanto, es necesario alinear discurso y presupuesto, manteniendo un financiamiento estable, insumos garantizados, horas protegidas, equipos con soporte para registrar/monitorear coberturas y un sistema de mejora continua que no solo implica el cumplimiento administrativo. Abordar “río arriba” las causas de las causas (política pública, no solo clínica). Cuando una enfermedad es socialmente transmitida, la respuesta debe incluir medidas estructurales como la fluoruración del agua potable, regulación del consumo de azúcar, además de la necesidad de actuar sobre entornos alimentarios y políticas de estado que desincentiven el exceso de alimentos ultraprocesados, ampliando alternativas saludables en los territorios.

Esta agenda “río arriba” no compite con la atención clínica, sino que la vuelve más efectiva porque reduce la incidencia de casos evitables y permite que la red se concentre en quienes requieren atención.

En síntesis, la columna de CIPER tiene razón en que la prevención es gestión sanitaria inteligente. Pero para salir del diagnóstico, el país debe mantener y escalar las estrategias preventivas ya instaladas como el programa Sembrando Sonrisas y el programa CERO y al mismo tiempo, intervenir los determinantes sociales y comerciales que “producen” enfermedad todos los días.

Ese es el camino realista para disminuir la carga futura, reducir inequidades y finalmente, hacer que las listas de espera dejen de ser el signo permanente de un modelo que llega tarde.