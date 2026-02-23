Solteros lideran tramo de mayor morosidad, con deudas promedio de $12 millones

Los datos sobre la morosidad de los chilenos en 2025 instalaron algunas preocupaciones acerca del comportamiento financiero en determinados grupos de la población. Es el caso del tramo de deudas impagas sobre los $3 millones, que en un año exhibió un incremento de 7,3% en la cantidad de morosos, superando a todos los segmentos anteriores.

En total, se trata de un grupo de 653 mil 391 personas, que representan al 16,5% de todos los deudores morosos, según los datos a diciembre del informe que elaboran en conjunto la Universidad San Sebastián y Equifax.

El informe de deuda morosa USS-Equifax incorpora las deudas informadas a esta última entidad, pero excluye ciertos productos como deudas por servicios básicos, educacionales, de autopistas y de salud.

La caracterización demográfica de este grupo muestra un perfil predominante. De todos aquellos deudores con compromisos impagos por sobre los $3 millones, el 61% son hombres y el 39% son mujeres. Además, un 48% son personas solteras y un 8%, separados judicialmente o divorciados, muy por encima del 41% de casados.

Si bien es cierto que los datos más recientes sobre la evolución demográfica muestran una pronunciada caída de la natalidad, que conducirá a que la población deje de crecer hacia 2030, el director de Data & Analytics de Equifax, Alejandro Rivera, cree que hay que mirar con cautela el comportamiento financiero de este grupo.

“Si bien hay una clara tendencia sociodemográfica, con cada vez menos matrimonios e hijos, es una señal de alerta que personas que se pensaría tienen menos responsabilidades financieras acumulen este nivel de endeudamiento moroso”, dijo.

Los datos muestran también que se trata, en su mayoría, de personas jóvenes o de mediana edad: el 49% se concentra en el tramo de entre 30 y 44 años, mientras otro 32% corresponde a las personas de entre 45 y 59 años.

En este sentido, una carga financiera elevada a temprana edad también se configura como un desincentivo a la natalidad y a la planificación familiar, justo en una etapa de la vida fundamental para ese tipo de proyectos.

“La educación financiera es crítica para aprovechar el endeudamiento como una herramienta financiera más, que permite empezar proyectos y concretar planes personales. Es un espacio de mejora para la calidad de vida si es que se calcula el nuevo gasto de forma adecuada y se logran pagar los compromisos ya pactados”, sostuvo Rivera.

“Que casi la mitad de los deudores con alta mora sean solteros sugiere que el sobreendeudamiento no necesariamente está asociado a mayores cargas familiares, sino a decisiones individuales en un entorno de crédito más accesible pero de ingresos aún inestables”, agregó Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno USS.

Deuda promedio de 12 millones

De acuerdo con los datos del informe, tomando a todos aquellos que se ubican en el tramo de mora sobre $3 millones, la deuda promedio se ubica en los $12 millones. Se trata de una cifra muy por encima del promedio general, de en torno a $2,5 millones.

La mayor parte de esas obligaciones se concentra en la banca, donde la deuda promedio del grupo alcanza los $8 millones. En general, este sector concentra los montos más altos al vincularse, por ejemplo, con las deudas hipotecarias. Luego lo sigue el retail financiero, donde suelen acumularse el mayor número de deudores, y que para este tramo en específico suma un monto promedio de $4,3 millones en obligaciones impagas.

En actividades financieras y de seguros se observan moras por $3,8 millones, en el comercio se presentan promedios de $1,9 millones y $7 en servicios administrativos.

Desde el punto de vista del contexto económico, Weber remarcó que “la concentración en personas de entre 30 y 44 años, tramo en plena edad productiva, muestra que el problema está en el núcleo del mercado laboral”.

El académico recordó que la reducción de la Tasa de Política Monetaria “facilitó el acceso al crédito y dinamizó las colocaciones de consumo; sin embargo, ese mayor financiamiento no fue acompañado por una mejora equivalente en la capacidad de pago”.

En este sentido, el académico añadió que “el mercado laboral continúa mostrando fragilidades, con una tasa de desempleo en torno al 8% y aumentos salariales reales acotados, generando un desajuste entre endeudamiento e ingresos disponibles. La concentración de estas moras en banca y servicios financieros confirma que se trata de compromisos formales de mayor escala, lo que incrementa la exposición financiera de los hogares”, detalló.