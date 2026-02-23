“Son 200 artículos que desaparecen el derecho laboral”: CTA Autónoma por avance de polémica reforma de Milei

En medio de protestas y en una día de paro nacional, avanzó la reforma laboral del gobierno de Javier Milei que, entre otras cosas, permite jornadas de 12 horas, vuelve optativo el pago de horas extra, reduce los costos de los despidos y limita el derecho a huelga.

La Cámara de Diputados de dicho país aprobó —o dio media sanción a— la denominada Ley de Modernización Laboral con 135 votos a favor y 115 en contra. Consiguió luz verde después de que el Gobierno se allanara a eliminar el polémico artículo 44, que permitía reducir el pago de licencias por enfermedad del 100% al 75% o 50%.

Ahora la iniciativa vuelve al Senado para su revisión final y lo más seguro es que se apruebe. “De los 200 artículos, 160 son inconstitucionales, por lo tanto, si esta ley se aprueba, claramente la vamos a impugnar por inconstitucional”, adelantó Hugo “Cachorro” Godoy, el secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el dirigente sindical, explicó que la propuesta del gobierno de Javier Milei “significa un retroceso al siglo XIX, porque habilita el despido sin indemnización de parte de los patrones, transfiere esa responsabilidad al Estado con un fondo que se le quita a los jubilados, un fondo que será administrado por empresas privadas, por bancos”.

“Esto en una Argentina donde en los últimos 2 años hubo 300 mil despidos de trabajadores formales, o sea, inscritos y esto hace prever que este número se va a multiplicar, porque ya los patrones no van a tener ni siquiera el costo del pago de indemnización”, advirtió.

La crítica que expresa Godoy es extensiva a otros trabajadores y organizaciones, así se dejó ver en la jornada de huelga del 19 de febrero en Argentina, en la que, además de la CTA Autónoma, participó la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y 13 sindicatos gremiales. No hubo circulación de trenes, de subterráneos, tampoco de la mayoría de las líneas de buses y además, más de 400 vuelos fueron cancelados.

La iniciativa “reglamenta el derecho a huelga”, advirtió también el dirigente sindical. Explicó que “hace que la mayoría de los trabajos estén regidos por un criterio de urgencia en la función y por lo tanto el 50% o el 75% deberá cumplir los servicios, con lo cual el paro queda absolutamente restringido en la posibilidad de su impacto”.

También declara como “independientes” a los trabajadores de plataforma, “con lo cual garantiza la precariedad eterna en sus condiciones laborales”, señaló, y se retira a los trabajadores embarcados de la Ley de Contrato de Trabajo.

Hugo Godoy cuestionó, igualmente, un debilitamiento a la protección judicial de los trabajadores. Indicó que la norma “hace desaparecer el fuero laboral” y que, en palabras simples, se “van a tener que dirimir los conflictos laborales en el ámbito civil y comercial, en el ámbito administrativo o ya en el ámbito penal. Se termina el fuero específico para los trabajadores”.

“Y podríamos seguir mencionando artículos, pero de esta calaña son los 200 (…) en la Argentina la clase trabajadora se opone férreamente a este proyecto de entrega y saqueo”, concluyó el dirigente.

El único punto que ha retirado hasta ahora el Gobierno, es el referido a las licencias médicas, que de hecho, recibió rechazo del propio oficialismo. “Es de tanta crueldad, de tamaña inhumanidad, que ha recibido el repudio hasta de diputados propios y la vergüenza de muchos senadores que aprobaron esa ley sin siquiera leer el artículo”, dijo Godoy.

Pero para la CTA Autónoma, no es solamente un artículo, “no son dos, son 200 que hacen desaparecer en la Argentina el derecho laboral, clausuran el criterio, el concepto, de justicia social que constitucionalmente rige en nuestro país”.

“Es claramente inconstitucional esta ley y por eso es que va a tener, no solamente rechazo de en el paro, en las movilizaciones, sino que también va a tener múltiples rechazos en el ámbito judicial”, enfatizó el dirigente sindical.

A propósito del avance del proyecto en la Cámara y su próxima revisión en el Senado esta semana, el secretario general de la CTA Autónoma, adelantó que convocarán a un “paro nacional con movilizaciones en todo el país de 36 horas”.