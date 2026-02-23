Subsecretaria de la Mujer y proyecto de Sala Cuna: “Existe una posibilidad de sacarlo y lo vamos a tratar de hacer”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Donaire, se refirió a los avances del Gobierno en políticas de género, los desafíos pendientes para la próxima administración y el debate del proyecto de Sala Cuna Universal.

La autoridad destacó, en primera instancia, que están “satisfechas” con los avances de la cartera. “Cuando se asume un cargo en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, uno sabe que los desafíos son grandes. Hay una brecha y una discriminación que nos afecta a las mujeres, no solamente en Chile, en la Humanidad. Abordarlas es difícil, porque tiene que ver con hacerse cargo de cómo nos organizamos como sociedad, tiene que ver con un cambio cultural”, contextualizó.

Donaire, señaló “logros muy significativos en muchos planos”, aunque “nos gustaría siempre haber hecho más”, dijo. Mencionó la Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, la Ley Papito Corazón y las mesas público-privadas en materia de diversidad de género.

Sobre qué trabajo de la Subsecretaría es importante que dé continuidad la próxima administración, la autoridad puso énfasis en que este órgano da soporte al Servicio Nacional de la Mujer, que a su vez, “hoy día despliega una oferta programática que ha aumentado cobertura territorial y personal, con cantidad de cupos, extensión y fortaleza de los programas”.

Indicó que es relevante que esa gestión se mantenga y mejore. “Nuestra oferta programática en esta administración se actualizó completamente en el Sistema de Evaluación Programática del Estado. Obtuvo una resolución favorable, eso no es pequeño, quiero ahí resaltar que no es tan común que toda la oferta programática de un servicio se apruebe en una administración con todo lo que ello implica”, dijo Donaire.

Mirando al próximo gobierno, la subsecretaria aseguró que “entendemos que aquí hay un esfuerzo que tiene que ser apreciado a través de la continuidad, que no tiene que debilitarse esa gestión y sabemos que hay mucho interés en las nuevas autoridades de aquello”.

Como pendiente de este gobierno, la autoridad mencionó que les hubiese gustado “avanzar más” en la reforma constitucional para promover la diversidad en los procesos eleccionarios. Además, planteó que quedaron pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos, como mayor progreso en materia de aborto.

“Presentamos un proyecto de aborto con plazos, pero nos quedamos satisfechas de haber puesto en cuestión la manera en que se estaba cumpliendo la Ley de Aborto en Tres Causales”, señaló la subsecretaria Claudia Donaire.

Destacó el cambio al reglamento del aborto en tres causales como un “triunfo político y cultural”. En esa misma línea, indicó que “uno puede decir, nos hubiese gustado llegar más allá en ambos proyectos, pero también entendemos que los desafíos de países como los nuestros son muchos y uno tiene que entender que no todo lo que va a ocurrir en materia de género va a ocurrir en nuestro gobierno. Hay que seguir trabajando”.

Respecto al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, Donaire reconoció que hay “muy pocos días, la única posibilidad es que haya un acuerdo político para viabilizarlo”, sin embargo, apuntó a que “lo importante, en definitiva, es identificar que es una oportunidad. Nunca habíamos estado tan cerca de este proyecto, que tiene una larga historia de debates técnicos en Chile. Por ende, señalar que esto no ha tenido una gran discusión no es tal”.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos por sacarlo adelante, está súper parametrizado, o sea, que los elementos de financiación, de la proyección de tasa de uso del derecho, los elementos de cobertura, por ende, potencial, están bastante analizados y resueltos”, refrendó.

Para la autoridad, “existe una posibilidad de sacarlo y lo vamos a tratar de hacer, pero evidentemente conspira contra nosotros que contamos con cinco días legislativos y ante eso es complejo. Ahora, un avance importante en el Senado probablemente nos va a generar una señal de que es posible”.