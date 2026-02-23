Visa revocada a Muñoz: Gobierno acusa medida “arbitraria” y embajador de EE.UU. defiende decisión soberana

La sanción del Gobierno de Estados Unidos que revocó la visa del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto con otros dos funcionarios, sigue generando reacciones en el mundo político.

La medida, adoptada por el Departamento de Estado, fue justificada por Washington señalando que los funcionarios “dirigieron, autorizaron, financiaron y prestaron apoyo significativos a actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en el hemisferio occidental”.

Muñoz, por su parte, consultado por T13 Radio, condenó la sanción, calificándola como arbitraria e injustificada y señaló que “atenta contra la soberanía de Chile”. Según el ministro, las decisiones sobre proyectos de telecomunicaciones en Chile se sustentan en criterios técnicos y no discriminan por origen de empresas y países involucrados.

Esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó el respaldo total hacia la figura del ministro Muñoz y catalogó la sanción como “arbitraria y unilateral que rechazamos en los términos más enérgicos”.

“El ministro de Transporte y Telecomunicaciones no solo ha cumplido con su deber como ministro de Estado de evaluar diversos proyectos para el desarrollo del país, sino que ha empujado desde el día 1 de su mandato una agenda de modernización muy robusta en materia de transporte y telecomunicaciones”, destacó sobre la figura de Muñoz.

Asimismo, recalcó que “Chile es un país soberano y como tal toma decisiones de manera soberana”. “Y por lo tanto, independientemente de las consideraciones, advertencias incluso que se han hecho, nuestro país toma decisiones de manera soberana y la soberanía se ejerce respetando nuestra institucionalidad y nuestro marco normativo, y menos en base a presiones externas”, enfatizó Vallejo.

Réplica estadounidense

A modo de respuesta, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sostuvo que “es nuestra decisión soberana quién entra en nuestro país”. Según relató, el tema ya había sido tratado semanas atrás con el Ejecutivo.

Judd expuso que, a pesar de la advertencia, no ha tenido respuestas de las autoridades chilenas respecto del proyecto. “Como no hemos recibido ninguna información, debemos asumir que esto ha continuado su curso, dejando a los chilenos, a los estadounidenses y a todo el mundo vulnerable”, indicó.

El embajador aseguró además que la situación “ha generado gran preocupación en Washington sobre la capacidad de Chile para proteger información y datos delicados”.

“Esto podría obligar a realizar una revisión de todos los espectros de intercambio de información que tenemos con Chile. Incluyendo los programas que brinden beneficios reales, seguridad y facilidades al pueblo chileno”, manifestó.

Por otro lado, el diplomático aseguró que está dispuesto a trabajar de la manera más coordinada con “un nuevo gobierno que toma la seguridad de la información de forma seria”.

Viaje de Kast a EEUU

En medio de esta tensión diplomática, el presidente electo José Antonio Kast planea viajar a Miami para participar en la cumbre Shield of the Americas, convocada por el presidente estadounidense Donald Trump y programada para el 7 de marzo, apenas días antes de asumir el cargo el 11 de marzo.

Este será un escenario clave para que Kast afronte de forma directa las tensiones recientes entre Santiago y Washington, y posiblemente mantenga reuniones bilaterales con autoridades estadounidenses.

Al respecto, el senador de la UDI y miembro de la comisión de relaciones exteriores, Iván Moreira, interpretó el viaje como una oportunidad para “generar una bilateral con el presidente Trump y buscar una solución armoniosa”. “Porque el país sí tiene interés en lograr un mayor acercamiento y fortalecer las relaciones bilaterales, pero que no pueden pasar siempre que las cosas tengan que hacerse bajo presión indebida”, señaló.