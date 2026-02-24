Brasil: políticos y expolicías en el banquillo de los acusados por el crimen de Marielle Franco

Por: RFI con AFP

El crimen de Marielle Franco sigue sacudiendo a Brasil casi ocho años después. La concejala de Río de Janeiro fue asesinada el 14 de marzo de 2018, a los 38 años, cuando el vehículo en el que se desplazaba por el centro de la ciudad fue interceptado a tiros. En el ataque también murió su chofer, Anderson Gomes.

En 2024, la justicia condenó a los autores materiales del atentado. Pero el foco del proceso judicial se concentra ahora en los presuntos autores intelectuales. La Fiscalía acusa al exdiputado federal Chiquinho Brazão y a su hermano, el exlegislador regional Domingos Brazão, de haber ordenado el homicidio.

Según la acusación, Franco se oponía en el Concejo Municipal a proyectos respaldados por los hermanos que buscaban regularizar la ocupación de tierras controladas por milicias en Río. Estas organizaciones, surgidas hace décadas como supuestos grupos de autodefensa, evolucionaron hacia estructuras criminales dedicadas a la extorsión y al control territorial, con conexiones políticas.

Nacida y criada en una favela, Franco se convirtió en una de las voces más visibles en la defensa de los derechos humanos, especialmente de jóvenes negros, mujeres y personas LGBT+. Su asesinato generó protestas masivas dentro y fuera de Brasil y se transformó en un símbolo de la violencia política en el país.

El juicio se desarrolla en Brasilia con la presencia de familiares de la víctima. Entre ellos, su hermana, Anielle Franco, actual ministra de Igualdad Racial del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien reiteró la necesidad de que “se investigue y se castigue” a todos los responsables. “No es admisible que una concejala sea asesinada”, afirmó ante la prensa.

Además de los hermanos Brazão, la corte analiza la responsabilidad del excomisario Rivaldo Barbosa, acusado de obstaculizar las investigaciones, así como del expolicía Ronald Paulo de Alves y de Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Río. Cuatro de los imputados permanecen en prisión preventiva, mientras que Chiquinho Brazão cumple arresto domiciliario.

Acuerdo de colaboración

En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de cárcel al expolicía Ronnie Lessa, quien confesó haber efectuado los disparos. Su cómplice, Élcio Queiroz, conductor del vehículo desde el que se perpetró el ataque, recibió una pena de 59 años.

La acusación contra los presuntos autores intelectuales se sustenta en la confesión de Lessa, en el marco de un acuerdo de colaboración judicial, y en pruebas documentales y testimoniales que —según el juez relator Alexandre de Moraes— respaldan esa versión. Moraes, uno de los magistrados más influyentes y controvertidos del país, será el primero en votar en un proceso que podría cerrar uno de los capítulos más sensibles de la historia reciente brasileña.