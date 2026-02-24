Cuatro años de guerra: el nuevo orden que nació en Ucrania

Este 24 de febrero se cumplen cuatro años desde que Rusia invadió Ucrania, dando inicio a la guerra más mortífera que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, redefiniendo los paradigmas de la guerra y del orden internacional en el continente y en el mundo.

Desde Kiev, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski aprovechó este aniversario para enviar un mensaje político directo a Europa: aseguró que Ucrania no es un país derrotado, sino un país que sigue en pie tras más de 1000 días de resistencia. Pero advirtió que necesita una fecha clara para ingresar a la Unión Europea, porque cualquier ambigüedad será utilizada por Moscú para bloquear su futuro durante décadas.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reforzó la idea de construir una verdadera “columna vertebral europea” en defensa, dejando claro que el continente ya no puede depender completamente de Washington para su seguridad. Emmanuel Macron afirmó que la guerra ha sido un triple fracaso para Rusia, pues ha debilitado su economía y fortaleciendo a la OTAN.

Los números de la guerra en 4 años

Desde Moscú, en cambio, el tono fue distinto. El Kremlin reconoció que los objetivos iniciales no se han alcanzado y que la ofensiva seguirá. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha consolidado la idea de una guerra larga, de desgaste, asegurando que Rusia ha blindado su economía para sostener el conflicto durante años. Moscú destina hoy entre un 5% y un 8% de su PIB a defensa, una cifra inédita desde la Guerra Fría, apostando a que el tiempo y el cansancio occidental erosionen el apoyo a Kiev.

Cuatro años después, el frente supera los mil kilómetros y Rusia controla cerca del 20% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea y amplias zonas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. Sin embargo, el mapa muestra una línea casi petrificada. Los avances son lentos y costosos. Se combate por metros, no por kilómetros. Las ciudades del este, como Pokrovsk, se han convertido en nudos logísticos decisivos. La guerra se transformó en una confrontación de desgaste extremo.

El costo humano es devastador. Las estimaciones hablan de entre 100 mil y 140 mil muertos ucranianos, mientras que las bajas rusas podrían superar las 300 mil. Solo en el último año las pérdidas se han incrementado de forma significativa.

Es una guerra que ya no se mide solo en territorio, sino en capacidad de reemplazar soldados, producir municiones y sostener moral interna.

Pero si algo cambió radicalmente en estos cuatro años fue la naturaleza misma del combate. Ucrania se convirtió en un laboratorio de guerra contemporánea. La combinación de drones FPV, inteligencia artificial y vigilancia satelital creó lo que algunos analistas llaman una “guerra de transparencia total”, cualquier movimiento en el frente puede ser detectado y destruido en minutos. Hasta el 70 u 80% de las bajas están asociadas al uso de drones. La sorpresa estratégica prácticamente desapareció.

La guerra electrónica también redefinió el campo de batalla, ambos bandos saturan frecuencias, bloquean señales GPS y utilizan sistemas alternativos, como drones guiados por fibra óptica, para evitar interferencias. Incluso en el mar, Ucrania, pese a no contar con una gran marina convencional, logró debilitar a la flota rusa del Mar Negro mediante drones navales de bajo costo relativo.

La superioridad militar ya no depende exclusivamente de grandes arsenales o portaaviones, sino de innovación, adaptación y producción masiva de tecnología relativamente barata.

La transformación del orden internacional y la economía

En paralelo, la guerra transformó la estructura económica de Rusia y Ucrania. El Kremlin reorganizó su economía hacia un modelo de guerra prolongada, redirigiendo exportaciones energéticas hacia Asia y reforzando la producción militar interna. Ucrania, en cambio, depende estructuralmente de la ayuda financiera y militar occidental. Se enfrenta a brechas presupuestarias críticas que solo pueden cubrirse con apoyo europeo y estadounidense. El tiempo se convirtió en un arma estratégica, Moscú apuesta a la fatiga occidental; Kiev apuesta a que el desgaste económico y social ruso termine por limitar la ofensiva.

Europa abandonó la ilusión de que la interdependencia económica garantiza la paz, la compra de gas ruso no evitó la guerra. El continente vive hoy una remilitarización acelerada y habla abiertamente de autonomía estratégica. El vencimiento del tratado New START en febrero de 2026 y la incertidumbre en Washington reabrieron el debate sobre la disuasión nuclear europea, en las capitales europeas se habla abiertamente de construir capacidades nucleares.

Incluso esta mañana Rusia acusó a Francia y Reino Unido de querer transferir armas nucleares a Ucrania, amenazando con una respuesta acorde.

Al mismo tiempo, Moscú intercambia tecnología y energía por municiones y apoyo político, China absorbe el mercado energético que Rusia perdió en Europa y se posiciona como actor indispensable en cualquier negociación futura. El comercio global se reorganiza bajo la lógica del “friend-shoring”, priorizar aliados políticos por encima de la eficiencia económica. Energía, microchips y cadenas de suministro se convirtieron en herramientas de poder geopolítico. La globalización no desapareció, pero se fragmentó en bloques cada vez más definidos.

El multilateralismo atraviesa una crisis profunda, la incapacidad de la ONU para frenar a un miembro permanente del Consejo de Seguridad debilitó la fe en el derecho internacional. Las relaciones internacionales funcionan cada vez más bajo una lógica de disuasión, poder duro y competencia estratégica. Realismo puro y duro.

El futuro del conflicto y el horizonte de una “pausa táctica”

Con la llegada de la primavera, el conflicto entra en una fase crítica. El deshielo dificultará grandes maniobras mecanizadas, pero intensificará ataques de precisión contra infraestructura energética y logística. Ucrania podría aumentar ataques con drones de largo alcance contra territorio ruso, mientras Moscú intentará consolidar posiciones antes de cualquier eventual congelamiento del frente.

En las capitales occidentales se discute cada vez con mayor realismo la posibilidad de un armisticio que congele la línea actual sin resolver jurídicamente el estatus de los territorios ocupados, un modelo similar al de Corea en 1953. No sería una paz definitiva, sino una pausa estructurada.

Sin embargo, los obstáculos son profundos, Kiev exige garantías de seguridad reales antes de aceptar cualquier alto el fuego. Moscú exige reconocimiento de anexiones y neutralidad estructural de Ucrania, las posiciones siguen siendo difíciles de reconciliar.

El factor decisivo sigue siendo Estados Unidos, si Washington reduce de forma significativa su apoyo militar y financiero, el equilibrio estratégico podría cambiar rápidamente. Y las señales que da la Casa Blanca son ambiguas, esta tarde la Asamblea General adoptó una resolución sobre la paz en Ucrania, en la cual EE.UU. se abstuvo.

Rusia ha apostado desde el inicio a jugar con el tiempo y con la fatiga occidental. Pero esa estrategia también tiene límites, la inflación interna, el desgaste social y el costo humano acumulado podrían afectar su sostenibilidad a mediano plazo.

Lo más probable en el corto-mediano plazo no es una paz con acuerdos firmados y reconciliación, sino una fase de agotamiento mutuo que derive en una pausa o un alto el fuego. Pero mientras las causas estructurales —seguridad europea, equilibrio de poder y arquitectura internacional— no se resuelvan, el conflicto seguirá marcando el pulso de la política global.