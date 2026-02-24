De centro de detención a espacio comunitario: El Helicoide cambiará su uso en Caracas

El Ministerio de Obras Públicas de Venezuela puso en marcha las obras de transformación del El Helicoide, la cárcel para disidentes políticos, en un centro social, deportivo y cultural, proyecto impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El edificio era un centro de detención operado por temido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Estas obras se encuadran en la política de renovación de espacios públicos y buscan elevar el bienestar social mediante la creación de áreas comerciales y recreativas en zonas anteriormente restringidas, según recogen medios oficialistas.

El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que el proceso incluye un levantamiento arquitectónico y consultas directas con la comunidad. La fase de planificación concluyó en tiempo récord, permitiendo que la ejecución se pusiera en marcha menos de un mes después de su aprobación.

El anuncio sobre la transformación de El Helicoide en centro social y comunitario fue realizado por Rodríguez el pasado 30 de enero durante el acto de apertura del año judicial.

La centro penitenciario, situado en la ciudad de Caracas, fue señalado en reiteradas ocasiones por la oposición venezolana como un centro de torturas para disidentes políticos.