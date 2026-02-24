Exembajador Heine al gobierno entrante: “La cancelación de visas debería ser razón para no ir a la cumbre de Miami”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el abogado, cientista político, académico y exembajador de Chile en China, Jorge Heine, se refirió a las sanciones de Estados Unidos hacia funcionarios chilenos por el proyecto Chile-China Express, las implicancias de este conflicto en materia de política exterior y qué pasos debería seguir tanto el gobierno actual como el entrante.

La exautoridad rechazó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien justificó las sanciones cursadas. “El tono no corresponde y en términos del contenido, esto de estar haciendo advertencias al gobierno de Chile, realmente no es la mejor manera de proceder”, dijo.

Frente a las advertencias sobre amenaza a las “soberanía” o a la “seguridad” de Chile y la región que advierte Washington, Heine advirtió: “Oara todos los efectos, no había, ni hay, todavía, una decisión final del Gobierno de Chile respecto de la instalación de este cable de fibra óptica desde Valparaíso a Hong Kong. No la hay, punto. Entonces, el aplicar sanciones por una decisión eventual realmente es algo muy extraño, muy curioso y, desde luego, inédito”.

En segundo lugar, el abogado afirmó que Chile necesita mayor conectividad y expuso que “no hay ningún cable submarino que una a Sudamérica con Asia“, pero sí “hay 30 cables submarinos que unen a Asia con Norteamérica“.

“¿Por qué se da esta situación tan extraña? Para Sudamérica, China es su primer socio comercial, ¿por qué no podemos tener una conexión directa?”, cuestionó Heine.

Para la exautoridad, “todo esto elude el problema de fondo, y es que vivimos en la era digital. Chile es el principal país digital de América Latina, tiene la mayor penetración digital, está entre los top 10 en materia de gobernanza digital del mundo, entre los top 3 en materia de velocidad promedio de Internet. Tenemos todas las condiciones para ser realmente un verdadero eje digital para Sudamérica y acá en Estados Unido nos está diciendo, ‘no lo pueden hacer’. Realmente creo que es una situación insólita”.

Sobre quienes apuntan a temas derechamente geopolíticos y apuestan por “ceder” frente a la presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, el abogado señaló que se trata de un “planteamiento profundamente equivocado”. “Además, no se condice con lo que ha sido la política exterior de Chile durante los últimos 30 años, 40 años. Chile es uno de seis países en el mundo que tiene tratados de libre comercio tanto con China como con Estados Unidos, es un club muy exclusivo”, destacó.

“La gracia de una buena política exterior es lograr equilibrar esta relación. O sea, si dependiera de Estados Unidos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Dejar de venderle cobre a China? ¿Dejar de venderle cerezas porque Estados Unidos entiende que no corresponde? O sea, yo creo que acá es importante poder equilibrar lo que es el interés nacional con las presiones que se reciben. Chile eso lo ha sabido hacer muy bien hasta ahora”, enfatizó.

En línea con lo anterior, Heine mencionó la relevancia de llevar una política de “no alineamiento activo”, es decir, “una política que pone al centro de nuestras actividades, nuestra política exterior, nuestros intereses y no los de otros”.

Cumbre en Miami

El presidente electo José Antonio Kast confirmó su asistencia a la cumbre Shield of America que se realizará el próximo 7 de marzo en Miami. Ante la cita, que reunirá a líderes de la región, el exembajador Heine señaló que “lo peor que el próximo gobierno podría hacer es llevar a cabo una política exterior guiándose por su ideología y no por los intereses de Chile”.

“De todos los países de América Latina, el más integrado a China es Chile, un 40% de las exportaciones, un fuerte número de inversiones, 55 años de relaciones diplomáticas, todo eso son activos muy significativos. Echarlo por la borda en un afán de congraciarse con un gobierno de tiempos cortos, como es el del presidente Trump, me parece a mí que sería un profundo error”, indicó.

Heine explicó que la clave es la “buena diplomacia” y que es perfectamente lograble tener una buena relación con China y con Estados Unidos. En ese sentido, sobre si ve bien preparado al equipo de Kast en esta materia, afirmó que: “Hechos y no palabras. Yo debo confesar que habría esperado, ante esta situación tan inédita que se ha producido, un pronunciamiento por parte de las autoridades del gobierno entrante. Sin embargo, su política ha sido callampín bombín”.

“Dicen que todavía no están en el cargo. Bueno, ellos nos han venido hablando hasta por los codos de todo lo que van a hacer en los próximos cuatro años. Entonces, no es que no se estén pronunciando. ¿Y a qué van a ir a la cumbre de Miami cuando todavía no han asumido? ¿Van solamente a escuchar? Ellos no han asumido y sin embargo, van a estar allá. Entonces, que no digan nada respecto de este tema, a mí me parece muy desconcertante y muy preocupante”, cuestionó.

La exautoridad advirtió que esta medida de parte de Washington es una “advertencia velada” al gobierno entrante: “Es muy clara, ‘o ustedes se alinean y dicen y hacen exactamente lo que nosotros les instruimos o van a tener problemas’. En esa situación uno habría esperado una reacción un poco más robusta por parte de las autoridades del gobierno entrante”.

En esa misma línea, el académico reconoció ver “serias dificultades” en materia internacional para el próximo gobierno. Más allá del proyecto Chile-China Express, alertó que le preocupa que “el propósito de la cumbre en Miami es básicamente crear un frente anti-chino entre estos países con gobiernos afines al presidente Trump”.

“Que Chile se sume a una iniciativa de ese tipo, en vísperas de la visita del presidente Trump a China a fines de marzo o comienzos de abril, envía una señal compleja”, advirtió.

“La noción que Chile puede mantener el tipo de relaciones comerciales y de inversión que tiene con China y al mismo tiempo sumarse a iniciativas globales o hemisféricas anti-china, me parece que es una proposición muy cuestionable. Creo que ahí el gobierno entrante se está metiendo en un terreno muy pantanoso”, agregó.

Heine insistió en que “no es un tema de ser pro-chino o ser pro-yanqui, acá el país tiene que velar por sus propios intereses y poder manejar de la mejor manera esta situación. El punto es cómo lograr ese equilibrio, Chile hasta ahora lo ha hecho muy bien, pero si se embarca en estas cruzadas anti-china, con países que tienen mucho menos que perder, como El Salvador, Bolivia, yo creo que es una apuesta extremadamente arriesgada”.