Exministro británico Mandelson queda en libertad bajo fianza luego de su detención por vínculos con el caso Epstein

La Policía Metropolitana británica liberó bajo fianza al exministro laborista Peter Mandelson -una de las figuras más influyentes del Nuevo Laborismo- tras su detención por una investigación que lo vincula al financista estadounidense Jeffrey Epstein, acusado y condenado por tráfico sexual de menores y fallecido en prisión en 2019.

Mandelson, de 72 años, fue arrestado el lunes en su residencia de Camden, en el norte de Londres, bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, tras varias horas de interrogatorio. Horas después, la policía lo dejó en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

La detención ocurre en el contexto de la difusión de millones de páginas de documentos conocidos como los “Epstein files”, liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que revelarían comunicaciones entre Mandelson y Epstein, incluyendo supuestas filtraciones de información gubernamental sensible, especialmente durante su tiempo como ministro en el gobierno de Gordon Brown en 2009.

Según esos documentos, Mandelson habría transmitido datos gubernamentales que podrían haber tenido implicancias políticas y económicas, en un periodo crítico para la gestión de la crisis financiera global. Los correos, además, contienen referencias directas entre él y Epstein que hasta ahora no habían sido públicas.

La figura de Mandelson ha sido central en la política británica durante décadas, tanto dentro del Partido Laborista como en funciones diplomáticas clave, incluida su labor como embajador del Reino Unido ante Estados Unidos. La revelación de vínculos con Epstein provocó su salida de cargos de gobierno y ha impactado al país.

Fuentes oficiales señalaron que, aunque ahora libre bajo fianza, Mandelson continúa bajo investigación y podría enfrentar cargos si se demuestra que vulneró normas de conducta pública. Por el momento, su equipo legal ha rechazado que haya cometido delitos y asegura que cooperará con las autoridades.

En paralelo, la investigación en Reino Unido sobre casos vinculados a Epstein ha afectado a otras personalidades de alto perfil, como el expríncipe Andrés.