Fernando Barros por "amarres" en Defensa: "Quienes están cumpliendo con su trabajo no tienen que temer"

En el contexto de una serie de reuniones bilaterales entre el gobierno entrante y el saliente, se reunieron este martes la ministra de Defensa, Adriana Delpiano y el futuro titular de la cartera, Fernando Barros.

Este último, calificó su cita con la secretaria de Estado como “muy positiva y constructiva” y “con un alto sentido de Estado”. “No es una reunión política”, aclaró.

“Hemos tenido un completo informe de la ministra, de los subsecretarios y de la asesora jefa, de los distintos puntos que está viendo el ministerio, aquellos que ya están terminados, una descripción de todas las responsabilidades que tiene y de los proyectos que están en curso. Nos dio una visión muy clara y quedamos coordinados para que ahora se reúnan los subsecretarios y los distintos equipos de trabajo, de manera que el 11 de marzo, el ministerio pueda partir trabajando en una continuidad total”, afirmó.

La reunión entre Delpiano y Barros generaba expectación por la acusación de supuestos amarres en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Desde la UDI, cuestionaron recientes nombramientos en esa repartición, entre ellos, el de la abogada vinculada al Partido Comunista (PC), Jessica Tapia, como directora del Departamento de Estudios y Análisis.

Consultado sobre aquello, Fernando Barros adoptó un tono más conciliador que sus compañeros de sector. “El Ministerio tiene más de 400 personas, son gente muy profesional y el mensaje para todos es que todas aquellas personas que están en sus puestos legalmente y están cumpliendo con su trabajo, no tienen nada que temer”, dijo.

“El Ministerio de Defensa es de todos los chilenos, no es de gobierno y esperamos trabajar con todos aquellos que estén dispuestos a cumplir con los requerimientos de un trabajo profesional, de una administración de buen nivel”, insistió.

Por otra parte, requerido sobre la tensa situación que se vive con Estados Unidos, Barros aseguró que no se discutió sobre el proyecto de cables submarinos, que desembocó en una sanción para el ministro Juan Carlos Muñoz.

Asimismo, el abogado evitó pronunciarse sobre recientes revelaciones de prensa que apuntan a que el Gobierno de Gabriel Boric dio luz verde a la iniciativa de los cables, pero luego se retractó.

“Como gobierno no tenemos una opinión porque creemos que se tiene que conocer más antecedentes. Han surgido antecedentes muy importantes y creo que podrían surgir más. Por lo tanto, esperemos que en su momento, el gobierno que entra a partir del 11 marzo pueda dar una opinión”, instó.

Finalmente, respecto a su rol como representante de la familia de Augusto Pinochet, hecho por el que se le cuestionó una vez conocido su nombramiento como ministro de Defensa, Barros indicó que su vida “es pública, la gente sabe y no tengo nada que enfrentar”.

“Hoy día estamos en otra etapa, el país tiene que mirar hacia adelante. La historia es la historia, hay carreristas, o’higginistas, allendistas, pinochetistas. Eso es parte de la historia. Yo estoy pensando en el Chile del futuro y el presidente nos dio un mandato, que en el caso mío es trabajar para que Defensa funcione muy bien”, cerró.