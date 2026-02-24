Fruteros, Sonami y Corma expresan "profunda preocupación" por aranceles de Trump

Frutas de Chile, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Corporación Chilena de la Madera (Corma) expresaron su “profunda preocupación” por el incremento de 15% a los aranceles de importaciones para algunos envíos que anunció el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese marco, Frutas de Chile expresó su “profunda preocupación por el aumento del arancel anunciado por el Gobierno de Estados Unidos, que pasa de 10% a 15% para distintos productos, entre ellos la fruta fresca”.

“Se trata de un alza significativa que afecta directamente la competitividad de la industria chilena en uno de sus principales mercados, considerando que el sector exporta alrededor de USD 2.000 millones anuales a Estados Unidos, y que ya enfrentaba un arancel de 10%”, añadió.

“En el caso de la fruticultura, además, esta medida genera condiciones desiguales entre países exportadores. Mientras algunas industrias vecinas ya están finalizando sus envíos al mercado estadounidense, Chile recién inicia su temporada de exportación de uvas de mesa, uno de los productos más expuestos a este incremento. A esto se suma la reciente eliminación del protocolo Systems Approach, que ya había impactado a este sector”, agregó.

“Dada la gravedad de este escenario, desde Frutas de Chile hacemos un llamado urgente al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y al de José Antonio Kast para abordar esta delicada situación. Y, de ser posible, que incluya avanzar en materias pendientes de la relación bilateral, como los compromisos asociados a propiedad intelectual vegetal, y que forman parte de la agenda comercial entre ambos países”, remarcó Frutas de Chile.

MINERÍA

En tanto, desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) sostuvieron que “el anuncio de un arancel global de 15% por parte de Estados Unidos vuelve a tensionar el escenario comercial internacional y agrega volatilidad en un momento donde las cadenas de suministro están especialmente sensibles. En el caso de la minería, si la medida se aplica de manera generalizada a todos los países, el efecto competitivo relativo se atenúa, no obstante, un mayor costo de importación en EE.UU. podría moderar la demanda en ciertos segmentos y afectar decisiones de inversión a nivel global”.

“En este contexto, Chile debe reforzar su posicionamiento como proveedor confiable y de largo plazo. En industrias como la minería, donde los proyectos tardan años en madurar, lo que se valora es consistencia, cumplimiento de contratos y capacidad de respuesta ante cambios externos. Nuestra tarea es consolidar esa reputación y aprovechar los espacios de diálogo bilateral para resguardar el flujo comercial”, indicaron en Sonami.

MADEREROS

Por su parte, desde la Corporación Chilena de la Madera (Corma), el presidente de la entidad, Rodrigo O’Ryan, señaló que “sin duda, cualquier aumento generalizado de aranceles genera preocupación en un sector altamente exportador como el forestal. Desde la perspectiva de quienes exportamos a Estados Unidos, el análisis debe centrarse en el diferencial arancelario y en cómo se reordena la competencia internacional”.

“Si otros proveedores que antes enfrentaban aranceles más altos quedan en condiciones similares o más favorables que Chile, podrían ganar competitividad relativa y disputar participación de mercado. Por eso, es clave evaluar cómo se ajustan las brechas y cómo se reacomodan las cadenas de suministro”, sostuvo O’Ryan.

“En paralelo, está el efecto en el mercado interno estadounidense. Nuestros productos, en muchos casos, son especializados o de carácter premium, y cumplen un rol complementario a la oferta local. Si se encarecen por efecto de un mayor arancel, podrían perder competitividad frente a sustitutos o proveedores internos. En algunos segmentos donde no existe producción suficiente en Estados Unidos, un aumento arancelario incluso podría impactar en los precios internos”, explicó el titular de Corma.

“Por ello, más allá del anuncio puntual, lo relevante será observar cómo evoluciona el escenario global y bilateral, manteniendo una mirada prudente y estratégica frente a los posibles efectos en competitividad e inversión”, planteó el presidente de la organización.