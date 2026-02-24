Kast aborda tensión diplomática con EEUU: "Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando"

El presidente electo, José Antonio Kast, se refirió a la controversia diplomática surgida entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y Estados Unidos (EEUU), luego de que Washington decidiera revocar las visas a funcionarios chilenos y manifestara reparos frente al proyecto de cable submarino Chile–China Express.

En ese contexto, Kast afirmó que su equipo ya se encuentra abordando los temas internacionales como parte del proceso de transición y aseguró que las decisiones se tomarán con un enfoque institucional. Consultado por la prensa a las afueras de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast evitó adelantar medidas concretas, aunque subrayó la necesidad de revisar con claridad distintos aspectos de la política exterior.

“Los temas internacionales los estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo”, sostuvo.

El escenario de tensión se activó luego que Estados Unidos (EEUU) retirara las visas a funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. La medida se enmarca en la preocupación de ese país por la iniciativa Chile–China Express, un proyecto de fibra óptica que uniría Valparaíso con Hong Kong y que ha generado alertas por eventuales riesgos para infraestructura crítica.

El mandatario electo también se refirió a los desafíos económicos que enfrentará su administración. “No solamente estamos preocupados de los distintos temas que han generado expectativa a nivel nacional en todas las áreas. En el área económica sobre todo, que es lo que hoy día más nos preocupa, de ver cómo enfrentar los desafíos que vienen con una situación fiscal compleja”, dijo.

Consultado sobre decisiones adoptadas por el actual gobierno, como un decreto del Ministerio de Transportes, Kast evitó pronunciarse directamente y puso el foco en la importancia del traspaso de información entre ambas administraciones.